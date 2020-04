Coronavirus, The Fuzzy Dice in diretta su Facebook

Lunedì 13 aprile alle ore 18 appuntamento con la band per un’ora di musica e curiosità in un periodo in cui dobbiamo stare a casa

TERAMO – I The Fuzzy Dice non si dimenticano dei loro fan e danno loro appuntamento per il giorno di Pasquetta, lunedi 13 Aprile, per un live sulla pagina ufficiale Facebook. Un’ora in diretta, a partire dalle ore 18, con musica e curiosità.

I 5 ragazzi con il papillons, con un look elegantissimo capitanati da Mr Teddy, si sono uniti a Teramo nel 2012. Nei loro concerti propongono atmosfere Anni ’50, ripercorrendo i grandi interpreti come Elvis Presley, Gene Vincent, Eddie Cochran, Carl Perkins, Bill Haley, Chuck Berry, Chubby Checker.

Membri del gruppo sono: Teddy “The King” Di Ubaldo, voce; Matteo “The Ace” Fantini, basso e voce; Lorenzo “The Killer” Fantini, piano e voce; Filippo “The Crazy Fil” Del Piccolo, chitarra e voce; e Alessandro “GèGè” Chiodi alla batteria.

L’ultima apparizione in pubblico della band teramana risale allo scorso 8 marzo, quamdo in occasione della Festa della Donna, fece divertire i presenti al Loft 128 di Spoltore.