Prodotti pasquali donati a Ospedale e Organismi impegnati nel Covid-19

PESCARA – “Oltre 220 chili di prodotti di Pasqua sono stati donati quest’oggi dall’azienda ‘Di Donato 1932 Cioccolato e Confetti’ ai reparti dell’Ospedale civile di Pescara, alle Forze dell’ordine e ai vari Organismi impegnati, in queste difficili settimane, nella lotta contro l’emergenza coronavirus. Un pensiero importante rivolto a chi quest’anno non trascorrerà certamente la Pasqua in famiglia, ma piuttosto accanto ai pazienti in corsia o nel servizio per aiutare chi più sta soffrendo, e che, ancora una volta, testimonia la vicinanza delle forze produttive del territorio e delle imprese alla nostra città”. Lo hanno ufficializzato il capogruppo Roberto Renzetti e il consigliere comunale Ivo Petrelli, Forza Italia, entrambi medici, rendendo nota l’iniziativa di consegna, stamane, dell’omaggio pasquale.

“L’elemento che più di ogni altro riscontriamo ogni giorno da quando il mondo si trova a fronteggiare il dramma del Covid-19 è la voglia collettiva di mettersi a disposizione, di dare un supporto, ciascuno per quanto nelle proprie competenze, di sostenere simbolicamente quanti, anche in questi giorni di festa, si stanno adoperando per la salute dei nostri cittadini – hanno sottolineato i consiglieri Renzetti e Petrelli, contattati dal consulente dell’azienda, il dottor Luca Del Federico, per promuovere in brevissimo tempo l’iniziativa benefica -, facendo emergere la parte migliore, più bella e solidale del nostro territorio.

E in prima linea ci sono le imprese locali, piccole o grandi che siano, che pure stanno subendo i contraccolpi dell’emergenza in termini sociali ed economici, sia chi può lavorare, ma con grandi difficoltà, sia chi invece ha dovuto chiudere la propria attività da un mese. Eppure anche i nostri imprenditori non si stanno tirando indietro e vogliono dare il loro grande o piccolo contributo. L’ultima iniziativa straordinaria è arrivata dall’azienda ‘Di Donato’, famosa in città per la produzione di confetti e cioccolata, che nei giorni scorsi, attraverso il proprio consulente Del Federico, ci ha contattato annunciando di voler fare una donazione del proprio prodotto principe, appunto la cioccolata, a tutti coloro che in queste settimane, più di ogni altre, stanno dando cuore e anima per salvare vite umane, per aiutare chiunque abbia bisogno di un sostegno, qualunque esso sia, con un elenco straordinariamente dettagliato dei destinatari del proprio omaggio. Ovvero, un piccolo Uovo di Pasqua simbolico a tutti coloro che ogni giorno lottano contro il nemico coronavirus nell’augurio che, in qualunque luogo si trovino, possano avere un attimo di serenità”.

Quest’oggi la famiglia Di Donato ha personalmente provveduto alla consegna della merce. Al dottor Roberto Renzetti, capogruppo comunale e Primario facente funzioni del reparto di Urologia dell’Ospedale civile di Pescara, sono stati consegnati 160 chili di ovetti di Pasqua per i reparti Covid-19 di Rianimazione, Anestesia e Rianimazione, Infettivologia, e gli altri reparti del nosocomio pescarese, dunque un bel segnale forte, concreto, di vicinanza rivolto ai quei medici che ormai da oltre un mese vivono giorno e notte a contatto con la malattia e con pazienti che sono costretti al totale isolamento dalle proprie famiglie. Per i piccoli pazienti di Oncoematologia e Pediatria sono stati donati 160 animaletti di cioccolato e 15 chili di confetti per il reparto di Ostetricia localizzato al quarto piano, Ala sud, quale benvenuto e buon augurio per i nuovi nati.

“L’altra parte dei prodotti – ha aggiunto il consigliere Petrelli – è stata invece consegnata al personale impegnato nella Protezione civile del Comune – Coc, ai dipendenti di Ambiente Spa e a tutti gli agenti della Polizia municipale, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco operativi nel comune di Pescara, ovvero a quegli uomini e quelle donne che, nonostante i rischi del coronavirus, ogni giorno lasciano le loro case per compiere il proprio dovere in favore della nostra città, mettendo anche a rischio se stessi e ai quali va il nostro doveroso ringraziamento”.