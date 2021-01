Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 12 gennaio 2021

Notizie del 12 gennaio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 471 ricoverati, 38 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 12 gennaio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 120 nuovi positivi su 3.682 tamponi analizzati, 8 decessi, che hanno portato il totale a 1.285. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 25.208. I ricoverati in malattie infettive erano 471, in terapia intensiva 38. Gli attualmente positivi erano 11.380.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 12 GENNAIO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

L’Abruzzo é in zona gialla. Bar e ristoranti sono aperti fino alle 18 e ci si può spostare tra Comuni: vietato, però, spostarsi in un’altra Regione, salvo che per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. Da ieri é ripresa l’attività didattica in presenza per gli studenti delle scuole superiori.

Si é tenuto un vertice tra Governo e Regioni sul nuovo dpcm di gennaio: vietare ai bar l’asporto di cibi e bevande a partire dalle ore 18; in ogni caso bar e ristorazione dovrebbero continuare a chiudere a quell’ora. Per quanto riguarda gli spostamenti tra Regioni continuerebbero a essere vietati tra quelle rosse e arancione ma tale limite potrebbe essere esteso anche tra quelle in zona gialla. Con RT a 1 scatterebbe la zona arancione, a 1,25 la zona rossa.

Questa la posizione espressa dal Presidente Marsilio: “Le modifiche che il Governo propone per restringere i criteri e rendere più ‘facile’ l’accesso alla zona arancione o rossa, prevedendo l’arrivo di una terza ondata già molto presente in gran parte dell’Europa, hanno un senso se si basano su criteri oggettivi e misurabili, e come tali comprensibili e intellegibili anche ai cittadini comuni. Tra questi criteri, non c’è dubbio che il tasso di occupazione dei posti letto sia quello meno manipolabile e di più chiara comprensione. Soprattutto, le restrizioni sono sostenibili e possono essere accettate da famiglie e imprese già duramente provate, se i ristori e gli indennizzi saranno parallelamente congrui, veloci, adeguati. Ci sono categorie ormai al limite della capacità di resistere. Senza nuovi e più consistenti iniezioni di contante non potranno reggere ulteriormente l’urto. Una nuova ‘stretta’ sul settore della somministrazione e ristorazione non può ad esempio essere sostenuta senza nuovi interventi, anche sul resto della filiera (fornitori, distributori…) e non solo sugli esercenti. Analogo discorso vale per il settore del turismo, in questo periodo in particolare per quello legato alla neve. La proposta del Governo di rinviare l’apertura a dopo il 18 gennaio significa per molte stazioni (e per il loro indotto) la definitiva rinuncia all’intera stagione. Nelle misure da confermare o rivedere con il prossimo DPCM, ho chiesto di non prorogare la misura di applicare la fascia arancione nei fine settimana per tutti, lasciando a ogni regione le misure relative alla rispettiva fascia di appartenenza

Ieri, fino alle ore 18, le vaccinazioni erano 1157. Nel dettaglio, nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila erano state inoculate 540 dosi, nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti 223, nella Asl di Pescara 394. Le vaccinazioni hanno riguardato 403 maschi e 754 femmine.