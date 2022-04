Coronavirus Giulianova, i dati dal 29 marzo al 4 aprile: +303 nuovi positivi

GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova diffonde i nuovi dati sui cittadini giuliesi positivi al Covid-19, contenuti nelle ultime comunicazioni fornite dal Siesp della Asl di Teramo.

Dal 29 marzo al 4 aprile si registrano in città:

– 303 nuovi contagi

– 183 nuovi guariti (totale guariti 5794)

– Totale attualmente positivi 740 (di cui 6 ricoverati)

– Totale deceduti a partire dalla seconda ondata 58

– Totale contagiati a partire dalla seconda ondata 6592

In alto è riportato il grafico relativo all’andamento dei contagi. L’elenco fornito dalla Asl è in continuo aggiornamento, sia per quanto riguarda eventuali contagi sia per il numero di guariti.

Essendo terminato lo stato di emergenza, il Comune di Giulianova rende noto che sono sospese le comunicazioni dei dati Covid settimanali, salvo eventuali ed imprevisti cambiamenti della situazione attuale.