Progetto “La Costituzione in classe”, convegno a Teramo: ecco quando

TERAMO – La Casa Editrice Giuffrè Francis Lefebvre, in collaborazione con il Comune di Teramo, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, l’Ordine degli Avvocati di Teramo e l’Università degli Studi di Teramo (Unite), ha proposto un percorso di Educazione alla Legalità attraverso il progetto denominato “La Costituzione in classe”. Tale progetto è stato presentato, nel corso di una conferenza stampa svoltasi il 15 marzo scorso presso l’Auditorium del Parco della Scienza di Teramo, dal Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto e dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Core, alla presenza del Dott. Antonio Delfino – Direttore Comunicazione e Relazioni istituzionali della Casa Editrice Giuffrè Francis Lefebvre, del Prof. Paolo Marchetti – Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Unite, del Prof. Enzo Di Salvatore – Professore di Diritto Costituzionale dell’Unite, dell’Avv. Antonio Lessiani – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Teramo e della Dott.ssa Maria De Dominicis dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Teramo.

“La Costituzione in classe” consentirà agli studenti di partecipare a incontri di approfondimento all’interno delle loro scuole, tenuti da rappresentanti delle Istituzioni, avvocati del Foro, docenti universitari e magistrati con l’obiettivo di sviluppare la loro conoscenza della Costituzione. Ai suddetti incontri parteciperà anche l’Amministrazione comunale al fine di avvicinare i giovani alle Istituzioni. Durante gli incontri verrà fornito agli studenti materiale informativo sulla Costituzione e nel corso dell’anno scolastico i docenti svilupperanno in aula percorsi laboratoriali con l’obiettivo finale di creare una piccola “Costituzione di classe”. I lavori verranno presentati in occasione di un evento conclusivo e gli elaborati saranno successivamente oggetto di pubblicazioni specifiche a disposizione dell’Amministrazione comunale.

Nell’ambito delle attività previste nel Progetto, venerdì 8 aprile 2022, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso l’Auditorium dell’I.I.S. “Alessandrini-Marino” di Teramo, si svolgerà un Convegno a cui interverranno il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Alessandrini Marino”, Prof.ssa Stefania Nardini (che ha sostenuto l’adesione dell’Istituto a tale Progetto), e il Prof. Enzo Di Salvatore, che terrà una lezione sull’inquadramento storico della Costituzione, con particolare attenzione sulle Regioni e sugli altri Enti Territoriali della Repubblica.

Parteciperanno al Convegno le classi 1C, 5AE, 5AM e 5BM dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Alessandrini”. Referente d’Istituto del Progetto è il Prof. Gianfranco Puca. Il suddetto Convegno si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.