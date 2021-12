Coronavirus Giulianova, annullati gli eventi natalizi al Pala Eventi

L’ assessore Marco Di Carlo: “Una decisione ponderata e responsabile. Le manifestazioni in programma sono solo rimandate. Arricchiranno il cartellone della primavera-estate 2022”

GIULIANOVA – Tutte le manifestazioni natalizie che erano in programma al Pala Eventi fino al prossimo 8 Gennaio, sono state annullate dall’ Amministrazione comunale. La tenso-struttura, già teatro di iniziative e concerti, chiude dunque i battenti. Sarà smontata e lascerà piazza del Mare nei primi giorni del prossimo anno. A darne notizia è stato, questa mattina, l’ assessore al Turismo, Manifestazioni e Commercio Marco Di Carlo.

“Alla luce degli ultimi dati – spiega – abbiamo ritenuto di dover rinunciare agli eventi che, come ho già avuto modo di dire, erano stati scelti e organizzati già a settembre. Il Decreto attualmente in vigore, in realtà, non impone la rinuncia. E’ stata una nostra scelta quella di sospendere, in via precauzionale, i grandi eventi al coperto. Gli appuntamenti annullati sono in realtà solo rinviati. Si terranno, infatti, quando la situazione sanitaria sarà di nuovo sotto controllo ed arricchiranno, molto probabilmente, il cartellone della primavera- estate. Sono sicuro – prosegue Di Carlo – che la cittadinanza avrà apprezzato il grande impegno di questa amministrazione per rendere gioioso il clima delle feste e comunicare, in ogni quartiere, fiducia e ottimismo. Allo stesso modo, sono certo che i giuliesi condivideranno la decisione del rinvio. La tutela della salute è un valore prioritario, un obiettivo che si raggiunge con la collaborazione e, in qualche caso, con il sacrificio, di tutti. La prevenzione, in questa fase delicata della pandemia, è di massima importanza. La correttezza dei comportamenti fa la differenza: è stata questa convinzione, quando si è trattato di decidere, che ci ha guidati”.

L’assessore precisa infine che prosegue l’attività della pista per il pattinaggio sul ghiaccio, in attesa, come detto, che la bella stagione restituisca gli appuntamenti per ora, responsabilmente, sospesi.