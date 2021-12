Secondo Hub vaccinale a Pescara: ecco dove dovrebbe aprire

PESCARA – Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha avuto in giornata un contatto con l’imprenditore Franco Danelli, proprietario del Palafiere di Via Tirino che come è noto ha già ospitato il polo vaccinale comunale, sulla possibilità di poter utilizzare lo spazio al primo piano dell’immobile per destinarlo a centro per l’immunoprofilassi anti-Covid. I locali in questione, che hanno una dimensione compresa tra i 1000 e i 1500 metri quadrati, sono infatti idonei all’accoglienza dell’utenza e logisticamente si presentano adeguati per l’allestimento delle linee di somministrazione dei vaccini. L’iniziativa è stata assunta in risposta alle richieste della Asl di Pescara.

L’andamento dell’epidemia registrato infatti in questi giorni rende necessario, e l’amministrazione comunale si è resa subito parte attiva, rinforzare la capacità di risposta del sistema sanitario e, in questo senso, la sola struttura presso la stazione di Pescara Portanuova potrebbe andare incontro a forti difficoltà nel soddisfare le risposte attese nel contrasto alla pandemia. Franco Danelli ha mostrato una importante disponibilità e tutto lascia presupporre che nelle prossime ore possa essere definito un accordo.

“Sono molto fiducioso che si possa procedere in tempi strettissimi – ha detto il sindaco Carlo Masci – e ringrazio Franco Danelli per la disponibilità e per il senso di appartenenza alla nostra comunità, che ha sempre espresso attraverso azioni concrete. Se è possibile dobbiamo evitare di occupare le palestre scolastiche, anche se queste possono risultare utili all’occorrenza perché, non dimentichiamolo, viviamo una fase di emergenza. La soluzione delle scuole deve essere l’extrema ratio”.