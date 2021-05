Coronavirus, Celano zona rossa per una settimana

Le misure restrittive adottate per evitare la diffusione del contagio resteranno in vigore fino alla mezzanotte del giorno venerdì 14 maggio

CELANO – Da oggi, sabato 8 maggio, in base all’ ordinanza regionale n° 29 del 6 maggio 2021, Celano è in zona rossa. Si passa da un periodo più “permissivo” a delle misure restrittive per prevenire la diffusione del contagio.

La pandemia è ancora in corso, pertanto l’invito dell’Amministrazione Comunale é quello di affrontarla con intelligenza e soprattutto rispettando le regole fondamentali che già si conoscono: utilizzo delle mascherine; distanziamento sociale; igienizzazione delle mani; evitare gli assembramenti.

Sono consentiti gli spostamenti in entrata, in uscita e all’interno del Comune solo per comprovate esigenze lavorative, di necessità e di salute.

Le misure restrittive resteranno in vigore fino alla mezzanotte del giorno venerdì 14 maggio, salvo nuove disposizioni.