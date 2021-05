Giornata della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il Kursaal si tinge di rosso

GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita oggi, 8 maggio, in occasione della nascita del fondatore Henry Dunant, illuminando di rosso il palazzo Kursaal.

Un’occasione per ringraziare i quasi 5.000 volontari operanti in Abruzzo che mettono a disposizione il loro tempo per assistere con interventi sanitari, supporto psicologico e logistico, assistenza concreta ai tanti abruzzesi che, soprattutto nel corso di questa emergenza sanitaria, hanno vissuto momenti di sconforto e difficoltà.

L’amministrazione comunale, con questo semplice gesto, vuol ringraziare tutti i volontari del Comitato di Giulianova della Croce Rossa Italiana che, con grande altruismo, immensa passione ed innumerevoli competenze, si prendono cura della comunità giuliese.