Coronavirus, l’ASL 1 attiva una raccolta fondi per l’emergenza Coronavirus

L’ASL 1 ha attivato un conto corrente di raccolta fondi destinata a potenziare risorse e macchinari per combattere il Coronavirus

L’AQUILA – La Asl Avezzano Sulmona L’Aquila é in prima in linea per affrontare l’emergenza Coronavirus. Ed è per questo che è stata attivata una raccolta fondi al fine di potenziare risorse e macchinari.

Un modo per mettere a frutto la generosità di cui la collettività sta già dando prova in questi difficili giorni. Grazie al contributo di ciascuno sarà possibile sostenere l’azienda sanitaria, impegnata in uno sforzo enorme.

Attivo anche un conto corrente, in cui confluirà la raccolta fondi: Di seguito gli estremi:

IBAN: IT27X0538703601000000164212

Causale: Asl 1 Abruzzo Emergenza coronavirus.