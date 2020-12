Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 7 dicembre 2020

Notizie del 7 dicembre sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: in attesa di aggiornamenti sono 667 i ricoverati, 71 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 7 dicembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il 6 dicembre si registravano 294 nuovi positivi su 4701 tamponi analizzati. 98 sono relativi alla Provincia dell’Aquila, 106 a quella di Teramo, 54 a quella di Pescara, 38 quella di Chieti. Dal totale vanno sottratti 2 casi dei giorni scorsi di cui è stata accertata la residenza. 11 i decessi. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 12.206 (+442). I ricoverati in malattie infettive sono 667 (-8), in terapia intensiva 71 (-2). Gli attualmente positivi sono 17.088 (-159).

Nella serata di ieri la Regione Abruzzo aveva fatto presente di avere anticipato l’ingresso in zona rossa rispetto all’ordinanza del Governo. La cabina di regia che monitora i dati di tutte le regioni ha riconosciuto questa anticipazione che avrebbe potuto portare alla zona arancione nella giornata di mercoledì. La scadenza dei 21 giorni è però prevista per mercoledì non per lunedì; quindi nessuna uscita anticipata dalla zona di rischio più alto.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio ha, però, firmato l’ordinanza con la quale l’Abruzzo rientra in zona arancione da oggi: riaprono i negozi, mercoledì le scuole medie.

“Mantenuto l’impegno di riaprire il commercio prima dell’Immacolata. Ho firmato l’ordinanza con la quale l’Abruzzo delinea il rientro in zona arancione. Già da domani mattina si applica in tutto il territorio regionale la disciplina prevista nelle cosiddette zone arancioni per gli esercizi commerciali. Il completamento del percorso avverrà mercoledì 9 con la riapertura delle scuole, dopo esattamente 21 giorni di disciplina in zona rossa.

In una nota congiunta il capogruppo in Consiglio regionale, Guerino Testa ed il coordinatore regionale di FdI, Etelwardo Sigismondi, hanno cpsì cpmmentato: L’obiettivo di fare uscire la regione Abruzzo il prima possibile dalla zona rossa, salvando il ponte dell’Immacolata, come promesso è stato pienamente raggiunto e – come già ampiamente spiegato – grazie alla scelta lungimirante del presidente Marsilio e della sua squadra di governo che hanno deciso di anticipare le misure più restrittive per ridurre il rischio contagio. Diversamente, la nostra regione avrebbe perso altri giorni importanti per il commercio e per l’economia, soprattutto quella legata all’atteso periodo natalizio. Il presidente Marsilio si conferma, dunque, guida autorevole dell’Abruzzo, capace di chiedere maggiori sacrifici alla sua gente, quando è necessario, e pronto ad assumersi grandi responsabilità sulle riaperture per salvare l’economia regionale”.