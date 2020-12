Covid, no del Governo all’uscita anticipata dell’Abruzzo dalla zona rossa

La scadenza dei 21 giorni è prevista soltanto per mercoledì e non per lunedì. Quindi zona rossa inderogabile fino alla scadenza del termine

PESCARA – Secondo quanto riporta l’Ansa, che a sua volta si rifà a fonti di Governo, la Regione Abruzzo aveva anticipato l’ingresso in zona rossa rispetto all’ordinanza del Governo. La cabina di regia che monitora i dati di tutte le Regioni ha aveva riconosciuto questa anticipazione che avrebbe potuto portare alla zona arancione nella giornata di mercoledì. Però la scadenza dei 21 giorni è prevista soltanto per mercoledì e non per lunedì.

Quindi zona rossa inderogabile fino allla mezzanotte del 9 dicembre.

