Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 6 febbraio 2021

Notizie del 6 febbraio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: in attesa di aggiornamenti 453 ricoverati, 48 in terapia intensiva

REGIONE – Sabato 6 febbraio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 276 nuovi positivi con 3.669 tamponi molecolari e 88.453 test antigenici. 6 decessi che hanno portato il totale a 1488. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia erano 32.458. I ricoverati in malattie infettive sono 453, in terapia intensiva 48. Sono in isolamento domiciliare 9.725 persone.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 3 del 2021 avente ad oggetto misure restrittive per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale provvedimento dispone l’applicazione, dalla data del 6 febbraio 2021 al 13 febbraio 2021, ovvero sino a diverso provvedimento, della zona rossa ai comuni di Tocco da Casauria (PE), San Giovanni Teatino (CH) ed Atessa (CH) salva possibilità di uscire o entrare in detti territori per motivi di lavoro, salute o necessità e accompagnati da autocertificazione.

I Comuni di Chieti e Francavilla al Mare saranno sottoposti a stretto monitoraggio con mandato alla ASL Lanciano Vasto Chieti di notiziare tempestivamente il Dipartimento Sanità sugli esiti di detto monitoraggio, qualora i parametri suindicati suggerissero l’adozione di misure restrittive a livello comunale. Sarà, inoltre, attivata la didattica a distanza per 14 giorni, con decorrenza dal 08.02.2021, nelle scuole secondarie di secondo grado, su tutto il territorio regionale.

Intanto ieri trenta ecografi polmonari portatili sono stati consegnati alle Usca regionali per potenziare il servizio di assistenza domiciliare. L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Pescara nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte l’Assessore alla sanità, Nicoletta Verì, il referente sanitario regionale per le emergenze, Alberto Albani, e Gianni Iannetti, coordinatore Usca per l’attività di ecografia domiciliare.

L’esame ecografico effettuato a domicilio del paziente, in aggiunta alla valutazione di altri parametri (stato febbrile, PaO2, Test del cammino), grazie all’accuratezza della metodica ecografica nella diagnosi di polmonite interstiziale, permette di stabilire l’effettiva condizione clinica del paziente positivo e quindi decidere se proseguire con le cure domiciliari o predisporre il ricovero ospedaliero.