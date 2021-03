Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 4 marzo 2021

Notizie del 4 marzo sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 638 ricoverati, 82 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 4 marzo 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 573 nuovi positivi su 6539 tamponi molecolari e 11569 test antigenici processati. 11 deceduti per un totale di 1731, 40.708 guariti; 638 ricoverati in area medica e 82 ricoverati in terapia intensiva, 12320in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 4 MARZO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza n.12 che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.3 D.P.C.M. 14.01.2021, con decorrenza dal 04.03.2021 e sino a diverso provvedimento, ai comuni di Silvi, Pineto e Roseto degli Abruzzi. La decisione é stata presa in considerazione della significativa percentuale di casi accertati sulla popolazione residente e la presenza di diversi casi di variante inglese e sulla scorta della relazione prodotta dalla Asl di Teramo. Silvi, Pineto e Roseto si vanno, pertanto, ad aggiungere alle province di Pescara e Chieti e ai sei Comuni dell’aquilano in zona rossa da qualche tempo.mIl resto della Regione resta in zona arancione.

Tutte le regioni italiane potrebbero, però, passare presto, in zona rossa perché ci sono segnali di risalita della curva e la variante inglese oggi è prevalente. A lanciare l’allarme é Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile e consulente della Regione Lombardia per il piano vaccinale. Preoccupa l pressione sugli ospedali. Nelle ultime ventiquattro ore si é infatti registrato un incremento di 193 unità per quanto riguarda i ricoveri ordinari e di 84 per la terapia intensiva. A livello nazionale la media di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è del 26%: al 30% la soglia é definita critica. Tra le situazioni più gravi in terapia intensive c’é anche l’Abruzzo.

L’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha comunicato che in seguito alle numerose richieste ricevute in questi giorni, si é deciso di riaprire la piattaforma telematica per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti Covid 19 degli ultra 80enni, diversamente abili e categorie fragili in possesso di codice di esenzione per patologia. La piattaforma era rimasta in funzione dal 18 gennaio fino al 28 febbraio scorsi, registrando l’adesione di oltre 66mila utenti.

Brutto colpo per il sistema turistico regionale per le mancate spese nell’alloggio, nell’alimentazione, nei trasporti, divertimenti, shopping e souvenir che potrebbero derivare da una estate senza visitatori stranieri. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in riferimento all’importanza del via libera al certificato vaccinale europeo per l’estate annunciato dal presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, dopo che sono svanite le aspettative per la Pasqua e quelle per il turismo invernale. Ad essere colpiti in Abruzzo saranno le località marittime, le città d’arte ma anche i 600 agriturismi, che già scontano una prolungata chiusura, dove gli stranieri fanno tappa obbligata per scoprire le ricette le produzioni e le tradizioni enogastronomiche più consolidate.