Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 31 gennaio 2021

Notizie del 31 gennaio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: in attesa di aggiornamenti 389 ricoverati, 43 in terapia intensiva

REGIONE – Domenica 31 gennaio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 385 nuovi positivi su 5.276 tamponi molecolari e 2398 test antigenici. 4 decessi più cinque che risalgono ai giorni scorsi ma comunicati solo oggi. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia erano 30.685. I ricoverati in malattie infettive erano 389, in terapia intensiva 43. Gli attualmente positivi erano 10.117. Erano in isolamento domiciliare 9.685.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

Dalla mezzanotte di oggi l’Abruzzo passa in fascia gialla dal momento che, secondo i dati indicati nel report settimanale dell’Istituto Superiore della Sanità, nel periodo tra il 18 e il 24 gennaio, ha registrato un indice Rt inferiore a 1 e un rischio di contagio basso o moderato. Zona gialla significa che bar e ristoranti potranno offrire la consumazione al pubblico dalle 5 alle 18; dopo le 18 potranno restare aperti per l’asporto solo gli esercizi dotati di una cucina.

Sempre consentita la consegna a domicilio. Riaprono anche i musei, solo nei giorni feriali. Sarà possibile uscire dal proprio Comune senza autocertificazione, ma fino al 15 febbraio non è permesso spostarsi in un’altra Regione. Sarà possibile raggiungere seconde case fuori regione, ma solo se di proprietà o in affitto e solo insieme al proprio nucleo familiare.

Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Le visite a parenti e amici saranno consentite, all’interno della propria regione, massimo una volta al giorno spostandosi al massimo in due persone, fatta eccezione per i minori di 14 anni e conviventi disabili/non autosufficienti. Resteranno chiusi palestre, piscine, cinema, teatri; e sospesi congressi, fiere e manifestazioni.

L’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha annunciato che é stata prorogata al 28 febbraio la possibilità di inserire la propria manifestazione di interesse alla vaccinazione contro il Covid 19 sulla piattaforma telematica della Regione Abruzzo. Ad oggi hanno manifestato il proprio interesse ad essere vaccinati oltre 85mila cittadini (over 80, persone con disabilità o fragilità) tra quelli coinvolti in questa fase. “Vista l’alta adesione registrata dall’iniziativa, abbiamo deciso di prorogare i termini per l’inserimento delle istanze, così da dare la possibilità di partecipare alla campagna anche a coloro che devono ancora perfezionare la propria registrazione al sistema sanitario regionale (perché ad esempio appena trasferiti in Abruzzo), o per chi ha la tessera sanitaria scaduta o istanze di esenzione ancora all’esame delle Asl”.