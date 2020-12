Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 28 dicembre 2020

Notizie del 28 dicembre sul Covid-19 in Abruzzo e dati: in attesa di aggiornamenti 443 ricoverati, 36 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 28 dicembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. In Abruzzo si registrano 25 nuovi positivi su 334 tamponi analizzati; 6 decessi. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia erano 21.507. I ricoverati in malattie infettive erano 443, 36 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 11.816.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEl 28 DICEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Ieri é stato il Vaccine day: in Italia e in tutta l’Unione Europea sono state somministrate le prime dosi del vaccino Covid Pfizer-Biontech. I primi vaccinati all’Ospedale Spallanzani di Roma hanno dichiarato che é andato tutto benissimo, ma è solo l’inizio. Le dosi che nella giornata di Santo Stefano avevano raggiunto lo Spallanzani, ieri sono nelle varie sedi regionali per l’avvio della campagna vaccinale. Arrivate all’ospedale Mazzini di Teramo, le 135 dosi di vaccino della Pfizer destinate all’Abruzzo. Il 4 gennaio anche in Abruzzo prenderà ufficialmente il via la grande campagna di vaccinazione anti-Covid19.

L’Abruzzo torna in zona arancione fino al 30 dicembre. Per tre giorni, come previsto dal decreto legge del 18 dicembre, i divieti anti-Covid saranno allentati. In zona arancione ci si potrà muovere liberamente, senza autocertificazione, all’interno del proprio Comune e rispettando il coprifuoco, che rimane valido dalle 22 alle 5. Non ci si potrà spostare al di fuori del proprio Comune e della propria Regione salvo che per comprovate necessità e motivi di lavoro, studio e salute. Gli abitanti del Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti potranno, però, spostarsi per una distanza non superiore a 30 km, fermo restando il divieto verso i capoluoghi di Provincia. Si potrà sempre andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti senza limiti di orario, oltre che far visita a un’abitazione privata muovendosi in massimo due persone. Sarà inoltre prevista la possibilità di uscire per “raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti”.

Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie potranno effettuare solo servizi d’asporto (fino alle 22) e a domicilio. Non si potrà invece consumare cibo e bevande nella adiacenze dei locali. Tutti i negozi potranno riaprire. Sui mezzi pubblici rimarrà il limite di capienza del 50%. Rimarranno chiusi teatri, cinema, piscine e palestre.