Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 28 aprile 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 28 aprile 2020: in attesa del bollettino si riparte da 15 nuovi casi di positività, 328 ricoverati

REGIONE – Martedì 28 aprile 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus.

Nella giornata di ieriha riaperto la Sevel di Atessa, che era ferma dallo scorso 13 marzo. Oltre 300 mila metri quadrati di superficie sanificati nelle officine, circa 130 dispenser igienizzanti installati, diffusione delle informazioni di prevenzione ai dipendenti attraverso 15 maxi tabelloni e 25 monitor video, oltre 6000 brochure informative consegnate e 18.000 locandine affisse, una decina di termo camere di controllo della temperatura corporea agli ingressi e oltre 600 punti. Sono soltanto alcuni numeri della nuova organizzazione organizzazione aziendale che si é resa necessaria per convivere con il Coronavirus. In tema di ripartenza il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha firmato una rinanza che contiene disposizioni per disciplinare il trasporto pubblico locale stradale, ferroviario, il servizio non di linea e dettare norme di comportamento atte a garantire il distanziamento sociale. É pronto un nuovo piano di rinegoziazione dei mutui lanciato da Cassa Depositi e Prestiti per supportare Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Regioni e Province Autonome ad affrontare l’emergenza Coronavirus. E i pensa a come far ripartire lo port in Abruzzo.

Tanti piccoli passi per andare vero un ritorno alla normalità ma ci sono ancora tante lacune. Mauro Febbo, assesore regionale alle attività produttive, al turismo e alla cultura, ha dichiarato che dal DPCM del 26 aprile si aspettava più indicazioni e ha sottolineato come siano ancora troppe le attività che dovranno attendere il 1° giugno per la riapertura come acconciatori, centri estetici, bar, ristoranti, oltre agli interi comparti di turismo, spettacolo, cultura ecc.: significa che per questi tre mesi avranno incassi zero e probabilmente per altri mesi ancora. Un colpo durissimo, dal quale sarà difficile riprendersi per molti. Parrucchieri e addetti alla cura della persona sono tra le categorie più colpite, con le prevedibili conseguenze in termini di chiusura di attività, licenziamenti di dipendenti, fiorire di lavoro nero e irregolare. Per questo CNA Benessere e Sanità Abruzzo chiede al Governo una data chiara e precisa della ripresa dell’attiità e Regione e Comuni aiuti a fondo perduto. Altro settore fortemente in crisi é quello della ristorazione perchè fino al 1° giugno il nuovo decreto consente solo il take away, che peraltro in Abruzzo era praticato già dallo coro 24 aprile.

CORONAVIRUS IN ABRUZZO OGGI

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 28 APRILE 2020

Nel primo pomeriggio arà disponibile il bollettino odierno a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 28 APRILE 2020