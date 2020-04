Servizi gratuiti di Caring online per famiglie e persone in Abruzzo

MANOPPELLO – La Pandemia di Covid-19 ha sovvertito le nostre abitudini, ha messo in ginocchio l’economia e ha creato una violenta crisi nei sistemi collaudati da decenni. Stiamo vivendo la peggiore crisi dal dopoguerra. In questa situazione, i servizi socio- assistenziali sono stati prima travolti dall’emergenza e adesso sono dinanzi a una sfida senza precedenti: lavorare sulla ri-organizzazione dei servizi alla persona. Le famiglie sono spaventate, a volte disorientate, in difficoltà economiche. Le forze bio- psichiche (biologiche, emozionali, cognitive, spirituali ecc.) sono minacciate. Paure, ansie, stress emotivi sono in costante aumento e lo saranno sempre di più, in quanto per diverso tempo saremo costretti a convivere con il Covid-19 e con tutte le incognite ad esso collegate.

L’associazione Solideando, con la collaborazione dell’ECAD n. 17 “Montagna Pescarese” e del Comune di Manoppello, comunica l’avvio dei servizi gratuiti di CARING online per le Famiglie e le Persone dei territori di riferimento (Abbateggio, Alanno, Bolognano, Bussi sul Tirino, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Corvara, Cugnoli, Lettomanoppello, Manoppello, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Salle, Sant’Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Tocco da Casauria, Torre de Passeri, Turrivalignani). Si offriranno, su richiesta, servizi mirati, avvalendosi delle moderne tecnologie e della possibilità di utilizzare le molte applicazioni che oggi sono diventate essenziali per continuare ad essere in contatto con le persone che hanno bisogni ed esigenze specifici negli ambiti socio-psico-educativi.

Servizi offerti

Colloquio di ascolto e sostegno psicologico in modalità telefonica

Colloquio di ascolto e sostegno in modalità video chat WhatsApp

Sostegno e consulenza genitoriale telefonica e/o in video chat WhatsApp

Attivazione di gruppi familiari di condivisione attraverso l’applicazione Meet

Racconta fiabe per bambini attraverso l’applicazione Meet di Google

Modalità di erogazione dei servizi

La persona/famiglia contatta uno dei numeri di riferimento, viene effettuato l’ascolto dei bisogni e viene dato l’appuntamento per il servizio più idoneo a rispondere al bisogno emerso.

Equipe professionale

Dott.ssa Anna Maria Bruno – Educatrice Professionale

Dott. Natalino Farao – Sociologo

Dott.ssa Stefania Menna – Psicoterapeuta

Dott.ssa Natalia Brandolini – Educatrice Professionale

Dott. Emilio Nuozzi – Educatore Professionale

Contatti

Inviare una mail a solideando@gmail.com

Oppure chiamare uno dei seguenti numeri telefonici 333.7485077

334.8122840 – 320.4097002