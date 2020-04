D’Innocenzo Cup 2020 salta ma tornerà presto

MONTORIO AL VOMANO – “FCD Sporting Gran Sasso comunica, con grande rammarico, che l’edizione 2020 della D’Innocenzo Cup non si terrà“. Lo comunica, il Presidente Marco Di Sabatino, Sporting Gran Sasso che aggiunge:

“Data la situazione attuale, per molti potrà sembrare una scelta ovvia e prevedibile, ma teniamo a precisare quelli che sono i nostri progetti. Dal 21 al 24 maggio, infatti, avremmo dovuto e voluto veder correre i piccoli campioni sul rettangolo verde del “Pigliacelli”, nel ricordo di una persona unica quale il nostro caro Antonio D’Innocenzo.

Lo scorso anno, Montorio ha aperto le porte ad oltre 70 squadre e non poter fare altrettanto è un grande dolore, queste stesse emozioni ci stimolano a migliorare ulteriormente il format. L’organizzazione è al lavoro per un torneo spalmato su più giorni e con un numero maggiore di partecipanti. Inoltre, vediamo all’orizzonte importanti collaborazioni che potrebbero accrescere sempre di più il nome di questa manifestazione.

Non esserci quest’anno non significa che, alla ripresa della “normalità”, non si possa realizzare qualcosa di alternativo per trasmettere i valori e la passione di Antonio. Nel nome del nostro punto di riferimento, la D’Innocenzo Cup tornerà presto”.