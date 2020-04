Teramo, Primo Maggio e Virtù: ecco le regole da osservare

TERAMO – L’assessore Antonio Filipponi attraverso una infografica vuole sottolineare alcune modalità di comportamento in previsione del prossimo 1° maggio ed in particolare sull’acquisto del famoso piatto teramano.

Per garantire la sicurezza necessaria alla prevenzione della diffusione del virus COVID-19, vengono indicate alcune modalità di comportamento, sia per chi acquista che per chi vende.

Nel primo caso si ricorda che è necessario prenotare le virtù online o telefonicamente; sì invita poi non consegnare ai ristoratori contenitori da riempire, visto che saranno di esercenti stessi a provvedere a consegnare le porzioni in appositi contenitori monouso; poi si ricorda che è necessario ritirare le Virtù negli orari concordati ma sempre utilizzando i guanti e la mascherina e infine si sottolinea di evitare assembramenti nelle aree esterne alle attività.

A chi invece vende le Virtù, viene rammentato di comunicare via mail l’attività di asporto all’indirizzo g.falasca@comune.teramo.it; si raccomanda poi di far entrare negli esercizi una persona alla volta e di servire esclusivamente i clienti che hanno prenotato; ribadito quindi che non si possono accettare i contenitori da riempire ma che vanno consegnati gli appositi monouso; viene infine vietata ogni forma di consumo sul posto.