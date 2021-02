Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 24 febbraio 2021

Notizie del 24 febbraio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 595 ricoverati, 78 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 24 febbraio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 322 nuovi positivi eseguiti 5108 tamponi molecolari e 14989 test antigenici, 24 deceduti per un totale di 1652, 37.289 guariti, 12.823 attualmente positivi, 595 ricoverati in area medica, 78 ricoverati in terapia intensiva, 12.150 in isolamento domiciliare.

BOLLETTINO DEL 24 FEBBRAIO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

Le Province di Pescara e Chieti sono in zona rossa con didattica a distanza, divieto di spostarsi anche all’interno del Comune, salvo comprovate esigenze, e in base al decreto Draghi anche verso abitazioni private. Il resto dell’Abruzzo é arancione quindi sarà possibile, una sola volta al giorno, andare in un’altra abitazione privata per un massimo di due persone, accompagnate eventualmente anche da figli minori di 14 anni sui quali esercitino la potestà genitoriale, così come le persone disabili o non autosufficienti con cui convivono. Gli spostamenti potranno avvenire soltanto entro lo stesso Comune con l’eccezione per chi risiede in Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti potranno spostarsi anche verso Comuni diversi, purché entro il limite di 30 chilometri dai confini e non verso capoluoghi di Provincia. Per tutti restano in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e la chiusura delle attività di bar e ristorazione, salvo asporto.

Nella giornata di ieri sono stati adottati provvedimenti ulteriormente restrittivi per sei Comuni della provincia dell’Aquila da giovedì 25 febbraio a domenica 7 marzo. I sei comuni interessati dall’ordinanza sono quelli di Ateleta, Pacentro, Campo di Giove, Cansano, Rocca Casale e Ortona dei Marsi. Il sindaco di Chieti Diego Ferrara ha firmato un’ordinanza che dispone maggiori restrizioni in città a tutela della popolazione a causa dell’aumentare dei contagi registrati in questi giorni, fino al prossimo 7 marzo 2021.

Sarà prorogata di una settimana la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di competenza comunale e anche nei nidi privati e ludoteche; la Polizia Municipale terrà sotto stretto controllo i luoghi di aggregazione e le vie maggiormente frequentate per evitare assembramenti e invitare al rispetto delle regole; maggiori attenzioni si dedicheranno anche alle attività commerciali, possibili nei negozi e nei mercati con ingresso e presenze contingentate.

Al fine di contrastare il diffondersi dell’epidemia prosegue l’attività di screening a Chieti e nella giornata di sabato prossimo saranno effettuati test rapidi anche a Vasto.

Il Direttore della Asl lanciano-Vasto-Chieti, Thomas Schael, ha fatto il punto sulla campagna vaccinale. Bilancio più che positivo perché nonostante le irregolarità nelle consegne delle dosi sono state già vaccinate 14.000 persone. Riferiti alla prima fase restano ancora da completare una percentuale minima di operatori sanitari e le categorie rappresentate dagli ordini professionali. Obiettivo é quello di arrivare a 2mila vaccini al giorno.