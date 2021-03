Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 22 marzo 2021

Notizie del 22 marzo sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa dell’aggiornamento 671 i ricoverati, 85 in terapia intensiva

REGIONE – Domenica 21 marzo 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 353 nuovi positivi eseguiti 5523 tamponi molecolari e 2381 test antigenici, 9 deceduti, 49327 guariti, 11182 attualmente positivi, 671 ricoverati in area medica, 85 ricoverati in terapia intensiva, 10426 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 22 MARZO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

L’Abruzzo resta arancione, ma solo per effetto del Decreto Draghi che ha abolito il giallo in questo periodo. Da oggi però non sono più soggetti a restrizioni: in provincia di Chieti i comuni di Chieti, Francavilla al Mare, Lanciano, Ortona, San Giovanni Teatino, Bucchianico e Miglianico; in Provincia di Pescara i comuni di Pescara, Cepagatti, Spoltore, Castiglione a Casauria e Pianella; in Provincia dell’Aquila i comuni di Ovindoli, Rivisondoli, Cagnano Amiterno e Ateleta e in Provincia di Teramo i comuni di Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi.

Sono, invece, ancora soggetti a restrizione: in Provincia di Chieti i Comuni di Castiglione Messer Marino, Orsogna, Atessa, San Vito Roccamontepiano, Torrevecchia Teatina, Ripa Teatina, Casoli, Santa Maria Imbaro, Casalincontrada e Montazzoli; in Provincia di Pescara i Comuni di Montesilvano, Città Sant’Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Collecorvino, Catignano, Rosciano, Moscufo, Cappelle sul Tavo, Bolognano, Cugnoli, Montebello di Bertona, San Valentino in Abruzzo Citeriore e Villa Celiera; in Provincia dell’Aquila i Comuni di Capitignano, Castelvecchio Subequo, Pizzoli, Sante Marie, Prezza, Pratola Peligna, Tornimparte, Magliano dei Marsi, Tagliacozzo, Celano, Castel di Sangro e San Benedetto dei Marsi e in provincia di Teramo i Comuni di Colonnella, Tortoreto, Martinsicuro, Nereto, Morro d’Oro, Sant’Omero e Mosciano Sant’Angelo.

Nella giornata di oggi prosegue lo screening con tamponi antigenici a Casalincontrada, Roccamontepiano e Santa Maria Imbaro. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, dati da record con quasi 8mila vaccini effettuati nelle ultime 24 ore. L’Abruzzo è tra le 5 regioni con la miglior performance insieme a Bolzano, Valle d’Aosta, Puglia e Campania; é invece tra le ultime 10 regioni d’Italia per quanto riguarda le dosi di vaccino somministrate rispetto al numero degli abitanti.