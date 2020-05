Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 18 maggio 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 18 maggio: in attesa del nuovo bollettino sono 193 ricoverati in ospedale, 6 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 18 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da 8 casi nuovi, 193 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 6 in terapia intensiva e 1.422 in isolamento domiciliare.

l Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha dichiarato che, nonostante i ritardi nell’emanazione del nuovo DPCM, la riapertura avverrà ordinatamente come previsto con largo anticipo con l’ordinanza 59 adottata già dal 14 maggio. Ma vediamo, in sintesi, cosa cambia da oggi.

Non sarà più necessario utilizzare il modulo di autocertificazione per spostarsi all’interno della propria Regione di residenza; dovrà invece essere utilizzato per spostarsi da una Regione all’altra, tassativamente per lavoro, salute, necessità e urgenza fino al prossimo 3 giugno (salvo che in Campania). Nei negozi, si dovrà mantenere la distanza di sicurezza di un metro tra clienti e lavoratori, oltre alle solite raccomandazioni di mascherine e igienizzazioni. Sarà misurata la temperatura corporea, con l’obbligo di impedire l’accesso in caso di temperature superiore a 37.5 °C. Alla cassa barriere e dispenser per igienizzare le mani quanto più vicini possibili alle casse. Ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie potranno rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C. Dovranno essere resi disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno. Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiato l’accesso tramite prenotazione, negli altri si dovrà consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute. Parrucchieri e estetisti dovranno consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione,. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore ai 37,5 °C. La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento. Dovrà essere assicurato il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti. Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche. Obbligatorio indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca sui mezzi pubblici. Su autobus e tram va garantito un numero massimo di passeggeri per consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi. Per i treni i biglietti, se possibile dovranno essere fatti online, ma anche regolare il flusso di persone che frequenta le stazioni ferroviarie. Per evitare assembramenti dovranno essere introdotti percorsi specifici; previsti anche dispenser con igienizzanti e dove possibile controlli della temperature. A bordo dei treni stessi: mascherine obbligatorie e distanza minima di un metro tra i passeggeri. Gli stabilimenti balneari dovranno garantire il rispetto del distanziamento (4,5 metri tra gli ombrellini; 2 tra i lettini). Le piscine degli stabilimenti resteranno chiuse. Si potrà partecipare alle Messa: gli accessi saranno a numero chiuso, mascherine obbligatorie, distanze, distribuzione della comunione con guanti monouso, divieto di ingresso a chi ha una temperatura pari o superiore ai 37,5 gradi. Distanziamento anche in musei e biblioteche.

Inoltre, ai sensi dell’ordinanza n. 50, firmata dal Presidente Marsilio, si continuerà ad andare dal medico di base e ci si avvalerà della ricetta dematerializzata; riprenderanno le visite ambulatoriali; l‘ordinanza n. 51 consente navigazione e mototurismo, entro i confini regionali, anche con conviventi e congiunti e la possibilità di disputare campionai regionali individuali di ippica.

I dati del bollettino odierno saranno disponibili nel primo pomeriggio a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

