Salvatore Rossi protagonista al webinar di Rati del 20 maggio

Il presidente di Telecom Italia sarà intervistato da Marco Di Fonzo. L’appuntamento di potrà seguire su Youtube e Facebook

LANCIANO – Dopo il primo appuntamento con Marco Bentivogli, sul tema del lavoro dopo il Coronavirus, la piccola Associazione R.A.T.I. (Associazione di Abruzzesi per il Talento e la Innovazione) va avanti nella sua azione di sensibilizzazione e di aiuto alla comprensione di quanto va accadendo con il sopraggiungere del “virus assassino” in uno scenario già in profondo e veloce movimento.

Protagonista del secondo webinar, in programma mercoledì 20 maggio alle 18 sui canali social dell’associazione, sarà Salvatore Rossi, Presidente Telecom Italia, già direttore generale Bankitalia, che viene intervistato da Marco Di Fonzo (Giornalista Skytg24 – Presidente Associazione Stampa Parlamentare e socio Rati).

L’accaduto degli ultimi anni, quello che accade in questo periodo e quello che difficilmente riusciamo ad interpretare del futuro, ci restituiscono una situazione molto complessa e problematica, complicata da comprendere da parte della comunità e che richiederebbe una classe dirigente, a partire da quella politica, un po’ più impegnata in una azione di guida saggia, seria e lungimirante.

La buona conoscenza e la buona comprensione di quanto ci accade intorno rappresenta una premessa fondamentale ed ineludibile per evitare che la comunità finisca nello sbando. Ciò costituisce un pericolo potenziale anche per la tenuta della democrazia oltreché che per la qualità delle relazioni sociali.

“Ora la nostra Associazione – sottolinea il presidente, Giovanni Di Fonzo – sente che è importante offrire un contributo, magari piccolo, ma qualificato, finalizzato proprio alla comprensione di problematiche molto complesse, talora inedite e sconvolgenti e nello stesso tempo provare a prevedere cosa ci aspetta, cosa fare per cambiare in tempo o per evitare fatti negativi. Con queste premesse, con queste motivazioni, stiamo organizzando una serie di appuntamenti online, virtuali, a distanza, come si usa fare in questa fase di pandemia, con il ricorso a personalità di grande prestigio del mondo accademico, manageriale, dirigenziale, scientifico e giornalistico. In cambio – conclude Di Fonzo – ci accontentiamo della Vostra partecipazione, magari attiva, in quanto il webinar è aperto a contributi e domande”.

Il Webinar sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook (RATI – Rete di Abruzzesi per il Talento e l’Innovazione) e sul canale youtube (Associazione Rati Abruzzo).

I link per l’accesso sono:

YouTube: https://www.youtube.com/watchv=_8np_6o8i5o&feature=youtu.be

Facebook: https://www.facebook.com/associazionerati/live/