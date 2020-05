L’Aquila, Cristicchi: “Il Coronavirus non ferma la cultura”

L’artista sarà protagonista di “Ho sognato Celestino”, in programma il 19 maggio nella Basilica di Collemaggio a L’Aquila

L’AQUILA – Simone Cristicchi, artista vincitore del Festival di Sanremo 2007 con il brano “Ti regalerò una rosa” e direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo dal 2017, si é detto felice di annunciare l’evento straordinario dal titolo “Ho sognato Celestino”, che si terrà a L’Aquila martedì 19 maggio, alle ore 17.30, nella splendida cornice della Basiica di Collemaggio, trasmesso in diretta streaming sui canali istituzionali del Comune dell’Aquila.

Ha sottolineato come l’evento, che é stato fortemente voluto dal Comune dell’Aquila e dal Teatro Stabile d’Abruzzo, non sia un vero e proprio, spettacolo ma una cerimonia per celebrare la figura di Celestino. Vuole essere anche un segnale forte, in questo momento, che il virus non ferma la cultura ma anzi, anche questa volta, diventa la leva per ripartire. Ad affiancarlo sul palco si sarà il violinista Alessandro Quarta.

Il 19 maggio è il giorno in cui la città festeggia il suo santo compatrono, Papa Celestino V, che nel 1294, donò alla municipalità la Bolla del Perdono e la prima porta Santa del mondo. Da quel momento, la città ogni anno, tra i vespri del 28 e quelli del 29 agosto, celebra la Perdonanza celestiniana, festa di comunità, primo Giubileo della storia, solo nello scorso dicembre, riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità Unesco.