Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 17 dicembre 2020

Notizie del 17 dicembre sul Covid-19 in Abruzzo, dati bollettino: in attesa di aggiornamenti sono 599 i ricoverati, 56 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 17 dicembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il 16 dicembre si registravano 257 nuovi positivi su4858 tamponi analizzati. 12 decessi, che hanno portato il totale a 1084. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 17.560. I ricoverati in malattie infettive erano scesi a 599, quelli in terapia intensiva a 56. Gli attualmente positivi erano 13986.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEl 17 DICEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile nel primo pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Nell’incontro Governo-Regioni, il governatore del Veneto Luca Zaia, avrebbe chiesto la zona rossa per tutta Italia da Natale fino al 6 gennaio, la sua posizione, condivisa dai Ministri Boccia e Speranza, sarebbe stata avallata da Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Marche. Per evitare assembramenti nel weekend la Provincia autonoma di Trento ne avrebbe addirittura chiesto l’anticipazione al 19 dicembre-

Il Premier Giuseppe Conte ha fatto sapere che un piano anti-Covid per le feste di Natale é già stato predisposto e che é in fase di rifinitura. Le misure aggiuntive sono state suggerite dal Comitato Tecnico Scientifico. Il Presidente del Consiglio ha spiegato che il sistema delle Regioni assegnate a tre diverse aree colorate (gialla, arancione e rossa), ciascuna delle quali associate alla percentuale di rischio, ha funzionato e ha consentito di evitare un lockdown generalizzato come in Germania ma ora bisogna evitare la terza ondata.

L’Agenzia europea per i medicinali si riunirà in via straordinaria il 21 dicembre per decidere sul vaccino Pfizer-BioNTech; qualora il parere dovesse essere favorevole il vaccino potrebbe essere distribuito in Europa prima di Natale. Il Commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri ha assicurato che si partirà con 1,8 milioni di dosi già a fine dicembre