Notizie del 15 febbraio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: 537 (-10) ricoverati, 57 (+5) terapia intensiva, 12 decessi

REGIONE – Lunedì 15 febbraio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 222 nuovi positivi (di età compresa tra 6 mesi e 95 anni). Sono stati eseguiti 3207 tamponi molecolari e 4213 test antigenici con 5 deceduti e 34560 guariti, 11648 attualmente positivi, 547 ricoverati in area medica, 52 ricoverati in terapia intensiva, 11049 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 15 FEBBRAIO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale. Sono complessivamente 48299 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.

Rispetto a ieri si registrano 533 nuovi casi (di età compresa tra 4 mesi e 97 anni).

*(il totale risulta inferiore di 5 unità in quanto sono stati sottratti casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altre Regioni)

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 125, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 67 in provincia di Pescara, 34 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovi casi e sale a 1575 (di età compresa tra 73 e 88 anni, 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Teramo e 3 in provincia di Pescara).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 34747 dimessi/guariti (+187 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 11977 (+329 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 680147 tamponi molecolari (+3367 rispetto a ieri) e 172729 test antigenici (+21004 rispetto a ieri).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.2 per cento.

537 pazienti (-10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 57 (+5 rispetto a ieri con 9 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 11383 (+334 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 12728 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+45 rispetto a ieri), 11571 in provincia di Chieti (+119), 11571 in provincia di Pescara (+308), 11854 in provincia di Teramo (+57), 402 fuori regione (+4) e 173 (-5) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

AGGIORNAMENTO NEWS

Le province di Pescara e Chieti sono in zona rossa. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute e con autocertificazione. Sono prevista alcune deroghe a tale ferree regole. Due non conviventi che potranno fare visita a figli, genitori o nonni. Quindi, fermo restando il divieto di spostamento tra le Regioni, é consentito a massimo due non conviventi di effettuare visite nelle abitazioni private, con autocertificazione. Dalla deroga non sono conteggiati gli under 14, i cui spostamenti saranno quindi consentiti. É consentito fare attività motoria nei pressi della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione e sportiva all’aperto in forma individuale. Bar e ristoranti chiusi. Chiusi anche i negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Aperti i parrucchieri, chiusi i centri estetici.

Il resto della Regione, invece, passa dalla zona gialla alla zona arancione. Ciò significa che ci si potrà muovere liberamente all’interno del proprio Comune e rispettando il coprifuoco, che rimane valido dalle 22 alle 5. Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie potranno effettuare solo servizi d’asporto (fino alle 22) e a domicilio. Non si potrà invece consumare cibo e bevande nella adiacenze dei locali.

Buona la partecipazione allo screening per Coronavirus tramite test rapidi in 12 Comuni della provincia di Chieti. Ottimi i numeri a Vasto e Atessa, buoni anche a Chieti, nonostante i disagi della nevicata. Su un totale di 8.761 tamponi sono stati identificati 43 positivi.

É attiva, e lo sarà fino al 1 marzo, la piattaforma telematica per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione contro il Covid 19 per il personale scolastico. Come stabilito dalle linee guida ministeriali, potrà aderire alla campagna il personale docente e non docente delle scuole e delle università abruzzesi. In questi primi giorni l’inserimento della propria manifestazione di interesse sarà consentito solo a utenti residenti in Abruzzo.