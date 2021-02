Chieti, mercati rionali: come continueranno a svolgersi anche in zona rossa

Riaperti anche i termini del bando Famiglie e Commercio per gli esercenti. Il sindaco e l’assessore Pantalone: “Così sosteniamo il comparto nel momento più difficile”

CHIETI – Continueranno a svolgersi i mercati rionali cittadini, ma secondo nuove regole dettate dal passaggio della provincia di Chieti in zona rossa, come disposto dall’ordinanza firmata dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Le nuove regole per le vendite mercatali sono recepite dall’ordinanza firmata oggi dal sindaco Diego Ferrara e predisposta con l’assessore al Commercio Manuel Pantalone e gli uffici di settore, che fino al 20 febbraio autorizza lo svolgimento esclusivamente in aree all’aperto, limitando la vendita ai soli prodotti: alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, in base a quanto disposto dal DPCM governativo vigente.

Le restrizioni imposte dall’aumentare dei contagi registrato sul territorio, hanno inoltre spinto l’Amministrazione a riaprire i termini del bando Famiglie e Commercio, iniziativa degli assessorati a Innovazione Sociale e Commercio che attribuirà un doppio sostegno: buoni di acquisto per le famiglie, spendibili nei negozi cittadini.

“Abbiamo voluto di nuovo dimostrare vicinanza al comparto economico e commerciale della città, oltre che alla comunità in questo momento che vede innalzati al massimo i livelli di difesa sanitaria con la zona rossa – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – Derivano dalla consapevolezza del difficile momento che il comparto sta attraversando sia l’ordinanza con cui autorizziamo i mercati cittadini anche in area rossa, che la scelta, presa di concerto con l’assessore all’Innovazione Sociale Mara Maretti, di far slittare la chiusura dei termini del bando Famiglie e Commercio fino al 20 febbraio per gli esercenti, consentendo così a un numero maggiore di esercizi commerciali di aderire.

Sulla strada i mercati si svolgeranno secondo quanto stabiliscono i protocolli covid del Governo per questo particolare tipo di commercio, quindi per settori merceologici prevalentemente alimentari e con una strettissima sorveglianza sul fronte assembramenti, com’è peraltro già accaduto durante i precedenti provvedimenti di stop. Una pratica ormai rodata e condivisa anche con gli operatori. L’ordinanza dispone infatti che il mercato del martedì si svolga nell’area di Piazza Garibaldi; quello del mercoledì in Piazza Feltrino; il mercato del venerdì in Piazza Trinità e Via della Liberazione; il mercato settimanale del sabato nell’area pubblica, adibita a parcheggio, adiacente al mercato coperto di Via Ortona; il mercato agricolo del mercoledì e del sabato si svolgeranno all’interno del Mercato Coperto di Via Ortona; quelli agricoli giornalieri si terranno nell’area di Piazza Malta e nell’area di Via Monaco La Valletta;

Per quanto riguarda il bando Famiglie e Commercio, fino a fine febbraio le famiglie potranno fare richiesta dei buoni di acquisto, mentre abbiamo portato fino al 20 febbraio la data di scadenza per gli esercenti, in modo da diventare operativi con l’erogazione già entro marzo con una piattaforma di negozi più ampia di quella che ha già aderito. Si tratta di un sostegno importante, a cui affiancheremo ogni tipo di iniziativa per manifestare non solo solidarietà, ma concreto supporto alla città in questo momento di difficoltà e di esigenza di ripresa”.