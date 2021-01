Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 14 gennaio 2021

Notizie del 14 gennaio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 468 ricoverati, 40 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 14 gennaio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 314 nuovi positivi su 3.682 tamponi analizzati, 9 decessi, che hanno portato il totale a 1.300. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 25.823. I ricoverati in malattie infettive erano 468, in terapia intensiva 40. Gli attualmente positivi erano 11.216.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 14 GENNAIO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Intanto il Governo ha varato la bozza il nuovo Dpcm per contrastare la risalita dei contagi dei Coronavirus, che sarà in vigore dal 16 gennaio: si starebbe andando verso la proroga fino al prossimo 5 marzo del divieto agli spostamenti anche tra zone gialle, accompagnata dalla possibilità di istituire zone bianche senza limitazioni; potrebbe essere vietato l’asporto di cibi e bevande a partire dalle ore 18; in ogni caso bar e ristorazione dovrebbero continuare a chiudere a quell’ora. Potrebbe esserci una riapertura dei musei nelle zone gialle.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento di ieri alla Camera, ha detto che “a livello nazionale il tasso di occupazione delle terapie intensive torna ad attestarsi sopra la soglia critica del 30% e c’è un drammatico mutamento dell’indice di rischio attribuito alle Regioni: 12 regioni e province autonome sono ad alto rischio, 8 sono a rischio moderato di cui 2 in progressione a rischio alto e una sola regione è a rischio basso”.

Per la nuova classificazione delle Regioni bisognerà aspettare la giornata di venerdì. Nella stessa giornata dovrebbero arrivare anche importanti indicazioni in merito a un possibile rinvio della riapertura degli impianti sciistici. Le stazioni abruzzesi sono pronte ad aprire la stagione al meglio, vista la copiosa quantità di neve fresca e in sicurezza, ma dal Comitato Tecnico Scientifico sembrerebbero arrivare pareri contrari. La Conferenza delle Regioni ha chiesto al Governo, ristori certi e immediati qualora la stagione sciistica dovesse restare al palo.

Sul fronte delle vaccinazioni va segnalata la richiesta del Presidente di TUA di inserire il personale viaggiante tra le categorie a maggior “rischio” e quindi da tutelare per il ruolo che svolgono che prevede i contatti, i più diffusi, con l’utenza del trasporto pubblico.