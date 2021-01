Fine settimana all’insegna di correnti fredde provenienti dai Balcani. Minime e massime nelle quattro province il 15, 16 e 17 gennaio 2021

REGIONE – É confermato: aria via via più fredda di matrice russa affluirà sulle Regioni adriatiche dai Balcani el weekend ormai alle porte, quando sono attese precipitazioni nevose a tratti sino a bassa quota. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 15, 16 o 17 gennaio 2021.Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 15 gennaio



Fredde correnti di origine russa affluiscono dai Balcani, rinnovando nuvolosità irregolare sulla Regione, con qualche locale precipitazione, in genere di breve durata, ma anche a carattere di rovescio, in particolare sull’Abruzzo orientale. Neve in genere dai 400-600m di quota. Temperature in ulteriore calo nelle massime, clima freddo. Venti deboli o moderati di grecale, con rinforzi sulle coste. Mare mosso o molto mosso al largo.

Sabato 16 gennaio



Aria molto fredda di matrice russa affluisce sull’Abruzzo dai Balcani. Nubi irregolari con qualche locale precipitazione, più probabile tra ascolano, teramano, pescarese, chietino e vastese, nevosa a quote molto basse se non a tratti mista a pioggia sulle coste. Temperature in ulteriore lieve calo; clima freddo, gelido in Appennino. Venti fino a moderati di grecale, in graduale attenuazione. Mare mosso o molto mosso.

Domenica 17 gennaio

Avvio di giornata discreto ma con tendenza a nuovo aumento della nuvolosità da Ovest entro il pomeriggio/sera con qualche debole precipitazione, nevosa a quote di bassa collina. Clima ancora freddo.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (15, 16, 17 gennaio 2021)

PESCARA

LUN – min 6° max 8°

MAR – min 3° max 6°

MER – min 1° max 7°

CHIETI

LUN – min 3° max 6°

MAR – min 0° max 3°

MER – min -5° max 5°

TERAMO

LUN – min -2° max 4°

MAR – min -2° max 3°

MER – min -4° max 5°

L’AQUILA

LUN – min 3° max 6°

MAR – min -7° max 0°

MER – min -8° max 1°

Il meteo in Abruzzo oggi si può segu