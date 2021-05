Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 13 maggio 2021

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino del giorno: in attesa dell’aggiornamento 246 ricoverati, 24 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 13 maggio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 150 nuovi positivi, nessun deceduto, 7799 attualmente positivi, 254 ricoverati in area medica, 25 ricoverati in terapia intensiva (invariato), 6989 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

I DATI BOLLETTINO DEL 13 MAGGIO 2021

Nelle prime ore del pomeriggio disponibile il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

L’Abruzzo é in zona gialla, salvo il Comune di Celano che é zona rossa fino al 14maggio, salvo diverso provvedimento: sono consentiti gli spostamenti in entrata, in uscita e all’interno del Comune solo per comprovate esigenze lavorative, di necessità e di salute. Il Commissario per l’emergenza ha invitato chi si trova in sorveglianza attiva a rimanere nelle proprie abitazioni evitando contatti stretti con familiari ed estranei e i cittadini a non formare assembramenti.

Resta per tutti la misura restrittiva del coprifuoco alle 22. La Cabina di Regia per valutare eventuali slittamenti di ora é stata convocata soltanto per lunedì 17 maggio.

Il Commissario straordinario per l’Emergenza, Generale Paolo Francesco Figliuolo, ha inviato alle Regioni una lettera per dare il via libera alle prenotazioni dal 17 maggio anche per i nati fino al 1981, quindi gli over 40. Intanto è già possibile prenotare la vaccinazione contro il Covid anche per i cittadini nati tra il 1966 e il 1971: le somministrazioni, come annunciato nei giorni scorsi dall’Assessore alla Salute Nicoletta Verì, inizieranno il giorno 20. Il Comitato Tecnico Scientifico sta valutando per questa fascia di età la somministrazione del vaccino AstraZeneca; sono diventati 42 i giorni tra la prima e la seconda dose del vaccino Pfizer.

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi al question time ha dichiarato che la pandemia ha avuto sugli operatori turistici effetti economici ingenti e si é pronti per farli ripartire il prima possibiile e con la massima sicurezza. Tra le iniziative il completamento della campagna vaccinale: tra fine giugno e inizio luglio sarà vaccinata con almeno una dose tutti i fragili e gli over 60.