Coronavirus in Abruzzo, i dati di oggi 13 aprile 2022

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del 13 aprile: in attesa dell’aggiornamento 315 ricoverati, 11 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 13 aprile 2022 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 2.713 nuovi positivi, 4 decessi, 315 ricoverati in area medica, 11 in terapia intensiva, 44.592 in isolamento domiciliare. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 14.15 per cento.

I DATI DEL GIORNO 12 APRILE 2022

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Green Pass

Non é più necessario il Green pass per accedere in banca, alle poste o negli uffici pubblici, nei negozi e nei centri commerciali, in alberghi e altre strutture ricettive nè per spostarsi su mezzi pubblici del trasporto locale. Non serve il Green pass neanche se ci si siede ai tavolini all’aperto di bar e ristoranti mentre sarà ancora richiesto per consumare al chiuso, al banco o seduti al tavolino.

Per assistere a uno spettacolo o vedere un film al chiuso, fino al 30 aprile sarà ancora obbligatorio indossare la Ffp2 e esibire il Super green pass. Sarà invece sufficiente quello base se il concerto, il film o lo spettacolo si svolge all’aperto. Resta l’obbligo di Super green pass anche per andare in discoteca, per accedere a piscine e palestre.

Per andare allo stadio é necessario il Green pass base. Negli impianti sportivi, in caso di eventi al chiuso, resta invece l’obbligo di Super green pass.

Mascherine FFP2

Fino al 30 aprile quindi è obbligatorio indossare la mascherina Ffp2 sui mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita), agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati e agli eventi e competizioni sportive

Obbligo vaccinale over 50 e altre categorie di lavoratori

Persiste, invece, fino al 15 giugno l’obbligo vaccinale per tutti cittadini italiani, Ue o di altra nazionalità residenti in Italia sopra i 50 anni, per il personale scolastico e per quello appartenente alle Forze dell’Ordine Per andare al lavoro però sono sufficienti Green pass base e mascherina. Rimane fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale per gli esercenti, le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa, pena la sospensione.

Quarantena

Quarantena solo per chi entra in contatto con un positivo mentre chi ha un contatto stretto con un positivo può optare per l’auto sorveglianza, ovvero indossare la mascherina Ffp2 per 10 giorni dall’ultimo contatto ed effettuando un test se dovessero comparire dei sintomi

Scuola

Con almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni devono usare la mascherina Ffp2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche a scuola addio alla quarantena: DAD prevista solo per chi é positivo.

Ospedali e strutture assistenziali

L’Abruzzo é in zona bianca e, quindi, non vige alcun tipo di limitazione. Come nel resto d’Italia sono tornate le visite ai parenti in ospedale, con il tempo di permanenza consentito pari ad almeno 45 minuti al giorno. Non ci sono, invece, limiti di tempo per le residenze socioassistenziali (Rsa). L’accesso sarà consentito anche a coloro che hanno terminato il ciclo vaccinale primario, oppure a chi è guarito dal Covid-19, da meno di sei mesi ed è perciò in possesso di un super Green pass. Chi vorrà entrare in ospedale dovrà mostrare anche l’esito di un tampone negativo eseguito da non più di 48 ore.