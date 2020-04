Coronavirus in Abruzzo, notizie e dati Regione del 12 Aprile

Notizie sul Covid 19 in Abruzzo di domenica 12 aprile 2020: in attesa dei nuovi dati sono 106 i nuovi casi, 54 in terapia intensiva

REGIONE – “Una Pasqua particolare, quella che viviamo oggi, in cui siamo costretti a stare lontani dai nostri affetti, dalle nostre tradizioni. Allo stesso tempo però, dobbiamo sentirci vicini perché uniti nel comune intento di proteggerci da questo nemico invisibile e pericoloso. Mi piange il cuore a pensare che avrei dovuto assistere al meraviglioso rito della Madonna che scappa a Sulmona, insieme a migliaia di abruzzesi. Ma so che si tratta solo di avere pazienza e questo – come tanti altri appuntamenti che riempiono la nostra tanto cara “normalità” – sono solo momentaneamente rimandati”.

Con questo messaggio pronunciato dal presidente di Regione, Marco Marsilio entriamo nel vivo di questa giornata di informazione nel giorno di Pasqua che quest’anno cade il 12 aprile 2020. In attesa di leggere i dati in Abruzzo forniti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità andiamo a vedere gli ultimi disponibili. Ricordiamo che sono complessivamente 2120 i casi registrati positivi al Covid 19 dall’inizio dell’emergenza in Abruzzo.

Dall’ultimo bollettino risulta un incremento di 106 casi rispetto a un totale di 1101 tamponi effettuato ovver il 9.6 per cento del totale. Al momento sono 315 i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 54 in terapia intensiva, mentre gli altri 1355 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

