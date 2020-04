Tornareccio, l’invito degli apicoltori a comprare miele italiano

Il clima ha impedito la produzione di nettare e le api sono trasportate in altre regioni. Inoltre l’emergenza Covid-19 ha sospeso le attività

TORNARECCIO (CH) – In Abruzzo é iniziata la transumanza delle api. Da qualche giorno gli apicoltori delle 32 aziende di Tornareccio stanno trasportando verso la Puglia la Basilicata, in cerca di agrumeti e ciliegi, milioni di arnie per miliardi di api. Tutto questo perchè prima ha fatto caldo a febbraio,poi c’é stata una forte escursione termica tra giorno e notte e adesso non c’è nettare. La siccità ha prodotto pochi fiori ovunque, c’è rischio di un calo di produzione.

Inoltre molti apicoltori hanno anche aziende didattiche e, a causa dell’emergenza Coronavirus, hanno dovuto rinunciare a 2500 studenti che sarebbero andati in visita tra le api.

Il settore si ta avvicinando al mondo dell’e-commerce, che fino a ieri era de tutto sconsciuto. Ma l’appello deglo imprenditori, rivolto a tutti, é di comprare “Made in Italy” e di evitare di premiare prodotti o miele importato dalla Cina, Argentina, Bulgaria e altri stati extracomunitari.

