Sulmona, rispettata la tradizione della Madonna che scappa in piazza

Per l’emergenza Coronavirus sembrava che la festa saltasse ma, a sorpresa, il rito si é svolto rigorosamente a porte chiuse

SULMONA (AQ) – Fino all’ultimo si era pensato che quest’anno la Madonna che scappa in piazza la mattina di Pasqua, restasse nella cappella dove viene custodita tutto l’anno. Ma l’attività dei confratelli laureati non si é fermata e, pur di non interrompere la tradizione, il rito si è rinnovato all’interno della Chiesa di Santa Maria della Tomba.

La Madonna con il manto nero è stata portata, in spalle da cinque lauretani, all’ingresso della Chiesa della Tomba. È poi iniziata la corsa e la Madonna ha perso il mantello nero del lutto.

Dopodiché la statua, posta su un piedistallo, è stata nuovamente condotta davanti la porta della Chiesa per l’esposizione alla piazza, la benedizione del vescovo e il volo di due colombe. Il rito si è svolto rigorosamente a porte chiuse.

Foto di repertorio