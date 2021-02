Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 10 febbraio 2021

Notizie del 10 febbraio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 491 ricoverati, 51 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 10 febbraio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 241 nuovi positivi, eseguiti 3266 tamponi molecolari e 8827 test antigenici. 8 deceduti per un totale di 4.526, 33.558 guariti, 10.749 attualmente positivi , 491 ricoverati in area medica, 51 ricoverati in terapia intensiva, 10.207 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 10 FEBBRAIO 2021 IN ABRUZZO

AGGIORNAMENTO NEWS

“Oggi in tutte le Regioni italiane arrivano le prime dosi del vaccino Astrazeneca. Saranno somministrate alla popolazione tra i 18 e i 55 anni. -ha annunciato su Facebook il Ministro della Salute, Roberto Speranza– Potremo iniziare a proteggere chi lavora nelle scuole, nelle università, le forze dell’ordine e le altre categorie esposte. Questo ci consentirà di accelerare la campagna di vaccinazione ed essere più forti nella lotta contro il Covid-19″.

Sono 6 le categorie che, sulla base dell’aggiornamento del piano nazionale vaccinazioni per SarsCov2, verranno vaccinate prioritariamente nella seconda fase della campagna vaccinale anti-Covid. La prima sarà quella dei soggetti “estremamente vulnerabili” per particolari patologie, indipendentemente dall’età. Seguono, le persone tra 75 e 79 anni; tra 70 e 74 anni; persone con particolare rischio clinico dai 16 ai 69 anni; persone tra 55 e 69 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico; persone tra 18 e 54 anni senza aumentato rischio clinico. Alle prime 5 categorie andranno i vaccini a mRna, alla sesta quello AstraZeneca. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha rilevato che l’integrazione del Piano vaccini anti-Covid proposta dal Ministero della Salute presenta “alcune criticità” e risulta “in questa fase di difficile applicazione per la carenza delle dosi di vaccino disponibili e per l’indeterminatezza di alcune indicazioni”. Suggerisce, pertanto, di utilizzare Astrazeneca anche per gli over 55 senza patologie e di verificare la disponibilità sul mercato di ulteriori vaccini.

Per il 15 febbraio é prevista la riapertura degli impianti sciistici nelle Regioni in fascia gialla. Qualora l’Abruzzo conservi la fascia attuale anche dopo il 15, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza l’ordinanza numero 5 relativa all’approvazione delle “Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali”, per consentire di tornare a sciare sulle montagne abruzzesi in totale sicurezza. L’ordinanza prevede di limitare il numero degli accessi giornalieri, formare il personale addetto agli impianti, sanificare frequentemente le aree, mantenere il distanziamento di almeno un metro ed evitare gli assembramenti, obbligo di mascherina.

Intanto, sono arrivati risultati definitivi dello screening di massa che nel weekend del 6-7 febbraio ha coinvolto 14 Comuni della provincia di Chieti. Maggior numero di casi (8200) registrati a Chieti, seguita da Lanciano (5297) e Vasto (5100). Nel capoluogo, lunedì 8, attraverso la rilevazione di tamponi molecolari sono stati individuati 26 nuovi positivi, mentre le quarantene erano 60. Nei prossimi giorni l’attività di testing proseguirà nei Comuni a più alto rischio epidemiologico. Screening di massa, nel prossimo weekend, anche a Rocca i mezzo.