Chieti, Museo La Civitella: si va verso il rilancio della struttura

É quanto é emerso al termine dell’ incontro in Comune tra Vice Sindaco, Soprintendente e direttrice generale del Polo

CHIETI – Si è svolto nei giorni scorsi un importante incontro fra il vicesindaco Paolo De Cesare, la Soprintendente Archeologia belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, Rosaria Mencarelli e la direttrice generale del Polo Museale d’Abruzzo, Mariastella Margozzi.

“Un incontro molto proficuo quello che si è svolto per affrontare una serie di priorità relative al patrimonio culturale di Chieti e anche per porre le basi di una strategia di rilancio della città attraverso la sua storia e la sua bellezza – riferisce il vicesindaco e assessore alla cultura Paolo de Cesare – Tanti gli argomenti trattati, a partire dalla situazione del museo La Civitella, la direttrice generale Margozzi mi ha ulteriormente rassicurato sulla temporaneità della chiusura, sottolineando che sarebbe impensabile lasciare fermo un polo di tale valore e storia. Negli spazi museali la ditta incaricata degli interventi di ripristino di alcuni locali interessati da tempo da infiltrazioni, sarà operativa per porre le basi dei lavori, definirne i tempi e di conseguenza calendarizzare la riapertura. Abbiamo comunque ricevuto garanzie che si procederà speditamente, per restituire al museo il decoro e il nuovo slancio che merita.

È tutt’altro che un futuro nero, dunque, quello che aspetta La Civitella, l’incontro ha infatti posto le basi di un vero e proprio rilancio che enfatizzi anche la sua poliedricità come parco archeologico e anfiteatro, grazie a un progetto che stiamo costruendo insieme e che presenteremo allacittà non appena definiti tutti gli aspetti della sinergia. L’obiettivo è valorizzare quello che è un vero e proprio tesoro culturale della nostra regione, a tal proposito si è anche ragionato per arrivare a un’organizzazione del personale che consenta aperture più estese degli spazi, ma anche di renderlo maggiormente fruibile in modo che diventi ancheuno dei più moderni e importanti riferimenti per la cultura el’intrattenimento non solo d’Abruzzo, ma su vasta scala.

Quest’attività andrà a sommarsi alla sinergia con la Soprintendenzaarcheologia, belle arti e paesaggio con cui lavoreremo alla valorizzazione del patrimonio archeologico, con gli interventi già avviati su Termeromane, Teatro romano, Templi romani, Chiesa del Tricalle e altri fronti

già operativi.

Si procederà aggregando idee e anche tutte le istituzioni culturali e i soggetti capaci di lavorare a vantaggio della città, mettendo a sistema l’intero patrimonio culturale cittadino, che valorizzeremo costruendo progetti realizzabili e coinvolgenti e anche restituendo una maggiore operatività al Polo museale sul territorio cittadino“.