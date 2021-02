Giulianova, assegno di disabilità gravissima: come fare domanda

Entro l’8 marzo possono presentare domanda le persone in condizioni di non autosufficienza grave, disabilità gravissima o affetta da SLA

GIULIANOVA – Sul sito web istituzionale del Comune di Giulianova è stato pubblicato l’avviso per l’erogazione di assegni di cura destinati alle persone in condizioni di non autosufficienza grave, disabilità gravissima o affetta da S.L.A.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 707 del 17 novembre 2020, la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale per la non autosufficienza 2019-2021 e le Linee-Guida per la programmazione degli interventi per la non autosufficienza relative alle annualità 2019-2021, destinando le risorse provenienti dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza agli ambiti distrettuali sociali.

Con determinazione dirigenziale n. DPF014/94 del 04/09/2020, la Regione Abruzzo ha provveduto ad assegnare all’Unione dei Comuni Delle Terre Del Sole, il 50% della somma ad essa complessivamente ripartita con DPCM 21/11/2019 per il F.N.N.A. anno 2019, corrispondente ad € 346.016,00 di cui € 173.008,00 da destinarsi a persone in condizione di non autosufficienza e € 173.008,00 a soggetti in condizioni di disabilità gravissima, incluse le persone affette da SLA.

L’accesso alle assegnazioni economiche è regolato dalla valutazione del grado di intensità del bisogno socio-sanitario della persona non autosufficiente e – in caso di parità del bisogno rilevato – dal possesso del reddito più basso, definito attraverso l’ISEE socio-sanitario.

Per la concessione del contributo il beneficiario e l’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole” dovranno dichiarare e sottoscrivere i reciproci impegni e le modalità di utilizzo delle risorse riportati in un apposito accordo denominato “Accordo di Fiducia”, scaricabile insieme all’avviso pubblico e al modello di domanda, sul sito web istituzionale dell’Unione e del Comune di Giulianova.

L’istanza dovranno essere presentate all’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole”, ovvero al Comune di residenza della persona in condizioni di non autosufficienza grave, disabilità gravissima o affetta da S.L.A., entro e non oltre l’8 marzo 2021.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Sociale Professionale del Comune di Giulianova, attualmente ubicato al piano terra della sede comunale distaccata di via Bindi, a Giulianova, contattando il numero telefonico 085/8021266.