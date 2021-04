Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 10 aprile 2021

Notizie del 10 aprile sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: in attesa dell’aggiornamento 571 ricoverati, 68 in terapia intensiva

REGIONE – Sabato 10 aprile 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 351 nuovi casi, 15 deceduti, 55.076 guariti, 12.787 attualmente positivi, 571 ricoverati in area medica, 68 ricoverati in terapia intensiva, 9.564 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

I DATI DEL BOLLETTINO

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Da quanto si evince dal report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, l’indice RT era di 0,89, leggermente più alto rispetto a 7 giorni fa: un incremento causato dall’aumento dei contagi nella provincia dell’Aquila che è stata messa sotto maggiore attenzione da parte della Asl. In conseguenza di ciò una vasta area della Marsica, compresa Avezzano, la zona della Piana di Navelli e paesi della Valle Subequana verranno messi in zona rossa a partire da lunedì 12 aprile. Di seguito la nuova situazione in Regione:

Provincia di Chieti: esce dalle restrizioni il Comune di Lentella.

Provincia di Pescara: escono dalle restrizioni i Comuni di Collecorvino, Roccamorice e San Valentino in Abruzzo Citeriore

Provincia di L’Aquila: esce dalle restrizioni il comune di Pratola Peligna.

Sono in zona rossa i Comuni di Avezzano, Celano, Pescina, Cerchio, Carsoli, Corfinio, Oricola, Pereto, Rocca di Botte, Sante Marie, Tagliacozzo, Cappadocia, Magliano dei Marsi, Scurcola Marsicana, Castellafiume, Capistrello, Canistro, Civitella Roveto, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Balsorano, Civita d’Antino, Luco dei Marsi, Trasacco, Aielli, Barisciano, Poggio Picenze, Fossa, Ocre, Sant’Eusanio Forconese, Villa Sant’Angelo, San Demetrio ne’ Vestini, Fagnano Alto, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere, Caporciano, Navelli e Collepietro.

Provincia di Teramo: escono dalle restrizioni i Comuni di Sant’Omero, Sant’Egidio alla Vibrata, Alba Adriatica, Canzano e la frazione di Pietralta nel Comune di Valle Castellana.

Sono in zona rossa i Comuni di Martinsicuro, Colonnella e Nereto.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale il presidente Marsilio ha evidenziato che “attraverso la piattaforma di Poste Italiane si procederà incrementando il numero di vaccinazioni che consentirà di rispettare le previsioni per mettere in sicurezza la popolazione. Con l’occasione torno a fare un appello agli abruzzesi affinché non abbiano paura di farsi il vaccino Astra Zeneca, di fidarsi delle indicazioni delle autorità sanitarie che sono dimostrazione di cautela e prudenza, cominciando soprattutto da chi adesso deve fare il richiamo”.

É entrato ieri in funzione il secondo grande punto vaccinale della provincia di Chieti. Dopo il PalaUd’A è stata la volta del Pala BCC di Vasto, che é diventa operativo con sei linee vaccinali e sarà integrato con il Palazzetto dello sport di San Salvo, dove le linee saranno tre. La capacità produttiva è di 720 vaccini al giorno per Vasto e 360 per San Salvo. A operare sulla struttura sono medici e infermieri della Asl Lanciano Vasto Chieti e squadre di volontari. Proprio questi ultimi saranno già schierati in forze in questo week-end per dare un’importante spinta alla campagna vaccinale.