Produzione mascherine in Provincia di Teramo: ecco dove

MOSCIANO SANT’ANGELO – L’azienda di abbigliamento CFT Srls di Mosciano Sant’Angelo, di cui titolare e una parte di dipendenti di Tagliacozzo e l’altra metà di dipendenti della provincia di Teramo è una delle tante realtà che per la situazione critica ha dovuto fermare le loro produzioni. Dopo settimane nell’attesa di autorizzazione da parte degli enti competenti hanno potuto avviare la produzione di mascherine. Si tratta di produzione totalmente Made in Italy.

Hanno oltretutto donato, nella zona della Marsica, materiali utili per la realizzazione di mascherine fatte dalle sarte di paese, per la donazione delle stesse e distribuirle.

Riferisce il titolare: “Credo, sia giusto ed opportuno in questo momento tanto difficile per tutti noi, dare risalto al Nostro paese, al Made in Italy e ai nostri compaesani che stanno continuando a lavorare per dare un servizio a tutti. Per chiunque abbia bisogno di informazioni , questi sono i contatti”.

+39 085 8072058

+39 370 1526288

Sito: Mascherine.dpi