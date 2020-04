Marsilio su materiale sanitario e donazioni in Abruzzo

REGIONE – “Sono rimasto scioccato nel constatare che una grande potenza industriale come l’Italia – ma anche gli altri grandi Paesi Europei – fossero sprovvisti di mascherine. Questo deve interrogare il Governo sulla necessità di avere un’industria strategica per l’approvvigionamento di materiale sanitario. Siamo stati per una settimana con l’acqua alla gola ma poi per fortuna, anche grazie ad alcune donazioni, siamo riusciti a gestire l’emergenza.

Il materiale sanitario ricevuto ad oggi: 1100 tute di protezione, 20 termometri, 1100 tamponi, 6 ventilatori polmonari, 500 occhiali protettivi, 300 monitor sanitari, 224 mila mascherine monovelo, 6210 mascherine ffpp3, 126 mila mascherine fpp2, 390 mila mascherine chirurgiche, 150 mila guanti in lattice, 300 camici chirurgici, 400 calzari. Grazie a tutti coloro che hanno donato qualcosa!”. Lo ha riferito il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio in un post su Facebook.

Foto di Marsilio fonte pagina Facebook ufficiale