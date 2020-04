Cinquecento colombe pasquali donate a Campitelli all’ospedale di Atri

CANZANO – “Una lettera vergata a mano quella dell’imprenditore Luciano Campitelli che sarà distribuita domani, giovedì 2 aprile, insieme a 500 Colombe pasquali al personale del presidio ospedaliero di Atri Covid 19.

Un gesto di ringraziamento, per il personale medico, infermieristico, per gli addetti alle pulizie e per il direttivo che operano incessantemente nella lotta al coronavirus nel polo sanitario, semplici parole a nome della propria famiglia e quella del suo socio Ercole Cimini, ma ancor più di tutte le famiglie dell’azienda Sapori Veri.

Nei prossimi giorni una identica iniziativa verrà assunta a favore dei volontari, della protezione civile e delle forze dell’ordine dell’intera provincia”. É la nota della ditta Sapori Veri di Notaresco.