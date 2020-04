Covid-19, Marinangeli: “Controlli su certificati di malattia strategici”

Il primario dell’Aquila chiede che vengano effettuati controlli in caso di certificati di malattia di sanitari mirati all’assenza dal lavoro

L’AQUILA – Il primario della Rianimazione dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila, Franco Marinangeli, é interevenuto in merito al fenomeno del ricorso, ritenuto eccessivo dai tecnici, al certificato medico per assentarsi dal lavoro da parte dei sanitari anche in strutture in prima linea nella emergenza coronavirus.

“Ho chiesto all’azienda sanitaria che, laddove ci siano certificati strategici, di fare i dovuti controlli con le istituzioni preposte, sia nei confronti del medico sia nei confronti del paziente – le parole di Marinangeli, riportate dall’Ansa- Questo fenomeno infanga la dignità della categoria che nella stragrande maggioranza sta onorando la missione, non deve accadere che per alcuni ci rimette la faccia chi lavora, vorrei che si facesse chiarezza sui comportamenti”.

“Faccio appello ad un atteggiamento etico, questa situazione non piace a nessuno, nessuno vorrebbe essere eroe, ognuno vorrebbe andare a lavorare solo in tempi di pace, però quando capita la guerra, il Giuramento di Ippocrate vale lo stesso”, ha concluso il primario.