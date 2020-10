Notizie dell’8 ottobre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati del giorno: in attesa di aggiornamenti 88 ricoverati, 6 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 8 ottobre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 7 ottobre parlava di 61 nuovi positivi, 88 ricoverati, 6 in terapia intensiva, mentre gli altri 1.004 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 1098 positivi, 485 deceduti. 3113 guariti/dimessi.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DELL’8 OTTOBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Il bollettino del 7 ottobre 2020 parlava di 3.678 nuovi casi 3.782 ricoverati, 337 quelli in terapia intensiva; 31 decessi.

Il Consiglio dei ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d’emergenza per Coronavirus. É stata inoltre approvata una norma che proroga il DPCM attualmente in vigore, con tutte le misure per arginare la diffusione del contagio, fino al prossimo 15 ottobre. É stato introdotto l’obbligo a partire da oggi di indossare le mascherine anche all’aperto, nel caso in cui si fosse in prossimità di persone con le quali non si convive. Non sono tenuti a rispetto di questa regola coloro che praticano attività sportiva. Le Regioni avranno avere l’autonomia solo di adottare misure più restrittive. Per allentare le regole invece dovranno avere il parere favorevole del comitato tecnico scientifico.

Scrive su Facebook il Professor Matteo Bassetti, Direttore del Reparto Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova: “Sono molto contento che abbia prevalso il buon senso e che la mascherina sarà obbligatoria anche all’aperto, solo se si è vicini a persone non conviventi. Potremo quindi liberamente passeggiare in un bosco da soli e su un lungomare sempre se non c’è nessuno vicino a noi senza indossarla. Facciamo tutti questo sacrificio per il bene comune”.

Il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha commentato così sui social i nuovi provvedimenti: “La mascherina ha salvato tantissime vite umane. Chiedetelo ai medici o agli infermieri che l’hanno indossata, e continuano a farlo, anche per 14-16 ore consecutive. Quante foto di visi segnati dalle mascherine abbiamo visto? Ma quelle mascherine hanno salvato la vita di quelle persone e di chi gli stava attorno. Oggi il Consiglio dei ministri ha esteso lo stato di emergenza. Ci sarà da domani anche l’obbligo di mascherina all’aperto tranne che in alcuni casi specifici. Vi chiedo di usarla. Non è un gioco.Se siamo usciti dal lockdown, se abbiamo superato settimane dure, è stato grazie all’impegno dei cittadini. Alla vostra serietà, alla vostra responsabilità. Ripeto: non dimentichiamo quanto abbiamo sofferto. Non vanifichiamo gli sforzi fatti. In tanti Paesi esteri i contagi e le vittime continuano ad aumentare in maniera drastica. In Italia il virus è presente, i numeri stanno aumentando, ma stiamo riuscendo a contenerlo. Non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia proprio ora. Rimaniamo uniti”.