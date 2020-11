Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 5 novembre 2020

Notizie del 5 novembre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti sono 427 i ricoverati, 36 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 5 novembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. L’ultimo bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 4 novembre si registravano 423 nuovi casi (di età compresa tra 4 mesi e 100 anni). Dei nuovi casi, 181 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 43, di cui 17 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Chieti, 14 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi e sale a 568 (di età compresa tra 75 e 83 anni, 1 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Teramo e 2 in provincia di Chieti).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3943 dimessi/guariti (+34 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 8032 (+422 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 301822 test (+3543 rispetto a ieri).

427 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 36 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 7569 (+389 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 3656 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+162 rispetto a ieri), 2385 in provincia di Chieti (+105), 3030 in provincia di Pescara (+40), 3210 in provincia di Teramo (+115), 79 fuori regione (+3) e 183 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 5 NOVEMBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Nell’ordinanza firmata dal Ministero della Salute Roberto Speranza, che suddivide le regioni in tre aree (rossa, arancione e gialla), l’Abruzzo rientra nella zona gialla. Sono valide le misure stabilite dal Governo per tutto il territorio nazionale con l’ultimo DPCM, senza le ulteriori restrizioni. E quindi:

Obbligo di indossare la mascherina all’aperto

Divieto di uscire da casa tra le 22 e le 5 se non per motivi di lavoro, salute o casi di necessità e muniti di autocertificazione.

Restano consentiti gli spostamenti sia all’interno del proprio Comune sia fuori. Permesso anche raggiungere un’altra regione purché anch’essa inserita in fascia gialla

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi; rimangono però aperti al loro interno i negozi alimentari, le farmacie, parafarmacie ed edicole.

Chiusura di mostre, musei e sale bingo.

Per quanto riguarda i mezzi pubblici, capienza ridotta del 50%

La scuola sarà in didattica a distanza dalle superiori.

É consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche nelle aree attrezzate e parchi pubblici. Restano aperti nella fascia gialla anche i circoli sportivi, ma è vietato l’uso degli spogliatoi. Restano chiuse, invece, piscine e palestre.

Intanto il Presidente della Regione Marco Marsilio ha annunciato sui social che Avezzano avrà un Pronto Soccorso con spazi divisi e protetti, più ampi e separati per scongiurare potenziali contagi; un potenziamento della terapia intensiva e sub intensiva con posti letto dedicati.