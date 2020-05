Coronavirus in Abruzzo, aggiornamenti del giorno 31 maggio

Notizie del 31 maggio sul Covid-19 in Abruzzo: l’ultimo bollettino parlava di 122 pazienti ricoverati e 3 in terapia intensiva

REGIONE – Domenica 31 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. L’ultimo bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 29 maggio, parlava di zero contagi, 122 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 3 quelli in terapia intensiva e 645 in isolamento domiciliare. Ricordiamo, infatti, che la Regione ha comunicato che il prossimo report dettagliato sarà inviato mercoledì 3 giugno (per la giornata festiva del 2 giugno). Successivamente sarà trasmesso ogni martedì e venerdì. Dai dati comunicati dalla Protezione Civile, sappiamo, però, che l’Abruzzo é una delle undici Regioni in cui ieri non si sono registrati decessi e tra le sei a contagio zero.

Proprio perché al momento in Italia non vengono riportate situazioni critiche relative all’epidemia di Covid-19 dal 3 giugno saranno riaperti i confini interregionali. Una decisione che ha suscitato polemiche. Soprattutto il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e i Governatori delle Regioni del centro-sud e delle isole Sicilia e Sardegna, hanno contestato l’apertura generalizzata, visto che in Lombardia il rischio contagio é sempre piuttosto alto.

Intanto, ci si appresta anche ad andare al mare. É stata siglata dal Presidente Marsilio una ordinanza che invita i Comuni costieri a predisporre una campagna informativa e di comunicazione per responsabilizzare al massimo i cittadini che dovranno tenere comportamenti conformi all’impedire una nuova diffusione del Covid19: dovranno predisporre sistemi di regolamentazione degli accessi alle spiagge libere, anche attraverso l’utilizzo di applicazioni per smartphone e tablet, e con l’uso di cartelli sui comportamenti e le regole da seguire. Lettini, sdraio ed ombrelloni dovranno rispettare le distanze stabilite per gli stabilimenti balneari, e le aree dovranno essere costantemente igienizzate e sanificate. La Regione sollecita le amministrazioni comunali ad affidare in gestione le spiagge ad enti o soggetti in grado di utilizzare personale formato, anche con convenzioni con soggetti del terzo settore.

Mentre Anci Abruzzo si é detta soddisfatta del provvedimento, i Comuni della Costa dei Trabocchi hanno già espresso la loro preoccupazione. “É inimmaginabile per i nostri Comuni poter far ricorso a personale interno, -scrivono in una nota.come ad esempio la Polizia Municipale, che ha un numero insufficiente di dipendenti, o figure del proprio organico per ottemperare alle prescrizioni previste nelle disposizioni sanitarie di sicurezza: non abbiamo le risorse necessarie. Senza contributi saremo costretti, per garantire l’utilizzo delle spiagge libere, alla sola affissione nei punti di accesso di cartelli in diverse lingue, contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere, in particolare il distanziamento sociale di almeno 1 metro ed il divieto di assembramento.

In questi giorni riaprono anche luoghi della cultura, che vanno ad aggiungersi alla riapertura del MuNDA avvenuta lo scorso 20 maggio 2020: già si possono visitare, con obbligo di mascherina, Casa D’Annunzio, Villa Frigerj e La Civitella.

