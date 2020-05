Teramo calcio, sottoscritto un accordo con l’Istituto Zooprofilattico

L’IZS effettuerà tamponi e test sierologici previsti dal protocollo sanitario, in vista di allenementi collettivi e ripresa del campionato

TERAMO – La S.S. Teramo Calcio ha reso noto di aver sottoscritto nella serata di un accordo con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale “Giuseppe Caporale”, per effettuare tamponi e test sierologici obbligatori ai propri tesserati, in virtù di quanto previsto dal protocollo sanitario di FIGC, Lega Calcio e CTS ed in previsione della ripresa degli allenamenti collettivi e della ripartenza dei campionati professionistici.

Il 2 giugno prossimo, inoltre, è in programma presso la Infosat del Presidente Franco Iachini, una video-conferenza alla presenza dei vertici dirigenziali e dello staff tecnico e, in collegamento esterno, con tutti i calciatori della prima squadra, al fine di concordare le modalità di rientro e di ripresa delle attività agonistiche, in attesa della pronuncia definitiva della Lega Pro al riguardo.