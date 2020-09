Notizie del 30 settembre sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: in attesa di aggiornamenti sono 52 i ricoverati, 4 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 30 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 29 settembre parlava di 14 nuovi positivi, 52 ricoverati, 4 in terapia intensiva, mentre gli altri 809 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 479 i deceduti. 3081 guariti/dimessi.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 30 SETTEMBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Il bollettino del 29 settembre 2020 parlava di 1.494 nuovi casi 2.977 i ricoverati, 264 quelli in terapia intensiva; 16 decessi.

Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri alla trasmissione Fuori dal Coro su Rete 4 ha rassicurato che con i numeri attuali non stiamo rischiando una chiusura completa, un lockdown come in marzo, I numeri stanno crescendo molto lentamente e la situazione è sotto controllo. Rispetto agli altri Paesi i Itala c’é stato un lockdown più lungo e sono stati spent eventuali focolai secondari, oltre al fatto che si é comncayo subito ad utilizzare obbligatoriamente la mascherina. Sileri ha annunciato che verranno distribuiti 16 milioni di dosi di vaccino anti-influenzale e saranno più che sufficienti. La distribuzione del vaccino è già in esecuzione nelle varie Regioni, nel Lazio per esempio è già partita.

Il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri ha autorizzato la Richiesta pubblica di offerta per la fornitura di 5 milioni di test rapidi destinati “alla rilevazione qualitativa di antigeni specifici di Sars-Cov-2 presenti su tampone nasofaringeo o campione salivare”. Le offerte dovranno essere presentate entro le 18.30 di giovedì 8 ottobre 2020.