Reggina – Teramo 1-0: cronaca e il tabellino della partita

I biancorossi escono dalla Coppa Italia per uno sfortunato autogol di Piacentini al 33′ del primo tempo. Squadra di Paci sempre in partita in una gara molto equilibrata

REGGIO CALABRA – Il Teramo saluta la Coppa Italia ma lo fa nel modo migliore, perdendo con onore a Reggio Calabria per 1-0. Decisiva la sfortunata deviazione di Piacentini al 33′ del primo tempo su conclusione di Di Chiara. Si conferma il buona momento dei biancorossi che escono a testa alta dal Granillo contro una squadra di catagoria superiore che nel terzo turno si scontrerà con il Bologna.

CRONACA

Buon avvio dei abruzzesi che prima all’8′ provano a spaventare Guarna con un destro di Bombagi quindi al 15′ su corner di Viero, Ilari fallisce una ghiotta occasione gol. Tegola per Paci al 21′ quando Soprano deve lasciare il campo per Diakitè. Quindi il vantaggio dei padroni di casa al 33′ su cross di Mastour, conclusione di Di Chiara deviata da Piacentini nelle propria porta. Nel finale al 40′ spunto di Folorunsho che dopo avere superato due avversari non inquadra lo specchio della porta. In avvio di ripresa è Bianchi a fallire il 2-0 calciando alto quindi è Valentini al 25′ a dire no a un colpo di testa di Cionek su crss di Folorunsho. Biancorossi sbilanciati in avanti rischiano al 35′ con Rolando che si vede deviare il pallone in angolo. In pieno recupero ancora reattivo il portiere teramano sulla conclusione di Bellomo.

TABELLINO

REGGINA (3-5-2): 1 Guarna (K), 24 Del Prato, 4 Stavropoulos, 17 Di Chiara (68′ 14 Rolando); 44 Peli, 15 Bianchi (61′ 8 Crisetig), 91 Faty (61′ 10 Bellomo), 90 Folorunsho, 94 Liotti (61′ 3 Cionek); 11 Mastour (78′ 19 Denis), 18 Lafferty. A disp.: 12 Plizzari, 77 Farroni, 7 Menez, 13 Rossi, 31 Gasparetto. All.: Toscano.

TERAMO (4-2-3-1): 1 Valentini, 24 Celentano, 5 Soprano (21′ 23 Diakite), 26 Piacentini, 3 Tentardini; 18 Lasik, 28 Viero; 20 Ilari (61′ 17 Di Francesco), 10 Bombagi (61′ 11 Pinzauti), 7 Mungo (75′ 21 Santoro); 25 Birligea (75′ 8 Costa Ferreira). A disp.: 22 Lewandowski, 4 Trasciani, 6 Arrigoni, 33 Iotti. All.: Paci.

Arbitro: sig. Santoro di Messina

Assistenti: sigg. Vecchi di Lamezia Terme e Sechi di Sassari

Quarto uomo: sig. Cavaliere di Paola.

Reti: 33′ aut. Piacentini.

Ammoniti: Ilari (T), Viero (T), Folorunsho (R).

Recupero: 2’pt, 4’st.

Foto fonte sito ufficial Teramo Calcio