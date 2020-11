Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 30 novembre 2020

Notizie del 30 novembre sul Covid-19 in Abruzzo, dati: in attesa di aggiornamenti sono 659 i ricoverati e 75 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 30 novembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il 29 novembre si registravano 413 nuovi positivi su 4145 tamponi analizzati. 7 decessi. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia erano 8543 (+128). I ricoverati in malattie infettive erano 659 (-21), in terapia intensiva 75 (-2). Gli attualmente positivi erano 18.040 (+278).

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTI NEWS

É proseguito nella giornata di ieri lo screening per individuare casi di positivita’ al Covid-19 nel territorio dell’aquilano; finora sono stati effettuati 16.531 tamponi con 88 positivi rilevati. Hanno invece terminato Bisegna, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Cerchio, Pescocostanzo, Roccapia e Tione degli Abruzzi. Oggi toccherà ai Comuni di Balsorano, Barete, Castel del Monte, Luco dei Marsi, Roccaraso e San Vincenzo Valle Roveto.

Nella giornata di ieri, sul territorio nazionale, erano in calo i nuovi casi (20.648), i decessi (542), il numero dei ricoverati (32.879) e quello delle terapie intensive (3.753). Il Governo, che si appresta ad emanare un nuovo dpcm, sembra però irremovibile ad allentare le misure restrittive in occasione delle festività natalizie. Dovrebbe essere confermati il coprifuoco alle 22 (Il Ministro della salute, Roberto Speranza, ha sottolineato, che interesserà anche la Messa di Natale) e il divieto di spostamento anche tra le Regioni gialle; potrebbero però essere concesse deroghe, oltre che per rientare al domicilio, per genitori soli, studenti, coniugi e congiunti. L’apertura dei negozi, inclusi centri commerciali e magazzini, probabilmente sarà prorogata fino alle 21 compresi centri commerciali; a scuola si dovrebbe tornare in presenza il 7 gennaio.

Franco Locatelli, Presidente del Consiglio superiore di Sanità e membro del Comitato Tecnico Scientifico, ha ribadito la necessità di un Natale e un Capodanno sobri, senza grandi tavolate e senza feste in piazza e concerti. Ha tenuto a precisare che se trascorreremo in modo assolutamente responsabile le festività, in tre o quattro settimane potremmo scendere a 6-7mila casi al giorno e le misure saranno allentate. Poi, con il vaccino a fine estate saremo fuori dalla pandemia.